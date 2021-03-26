Референдум. Депутат парламента упрекает США во вмешательстве во внутренние дела

Депутат парламента Евгения Строкова заявила сегодня на круглом столе «Политические процессы в Кыргызстане и влияние внешних факторов», что некоторые страны хотят повторения в нашей республике сценария Беларуси или Украины.

По ее словам, какими бы ни были результаты парламентских выборов 4 октября 2020 года, все равно были бы акции протеста. Нардеп также не понимает, почему США и Евросоюз так беспокоит проект новой редакции Конституции.

Экс-парламентарий Исхак Масалиев добавил, что проблема даже не во влиянии внешних игроков, а в том, что депутаты Жогорку Кенеша без всяких американских, европейских или российских факторов приняли с грубейшими нарушениями законопроект о назначении референдума по принятию проекта обновленного Основного закона.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.

Ранее, добавим, Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции Кыргызской Республики. Они раскритиковали предлагаемый вариант. Положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти, отметили эксперты. Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.