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Власть

Артем Новиков поручил тщательно подготовить спортсменов к Олимпиаде в Токио

Нужно создать все условия для подготовки отечественных спортсменов, чтобы они завоевали медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на первого вице-премьер-министра Артема Новикова.

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Чиновник провел заседание организационного комитета по подготовке спортсменов сборных команд страны к участию в предстоящих комплексных спортивных международных играх в этом году; по подготовке и проведению чемпионатов Азии по видам спорта, Кубка вызова по волейболу и международного марафона Шанхайской организации сотрудничества.

«За годы независимости мы не смогли выиграть олимпийские медали высшей пробы, хотя у нас были хорошие шансы. История кыргызского спорта богата на яркие личности и запоминающиеся на долгие годы победы. Сегодня эту традицию продолжают наши спортсмены. Поэтому мы должны ставить перед собой амбициозные планы — завоевать медали на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Для этого мы должны создать все условия для подготовки наших спортсменов», — сказал Артем Новиков.

По итогам заседания оргкомитета приняты решения:

  • совместно с федерациями по видам спорта обеспечить условия подготовки и участия спортсменов сборных команд по видам спорта к предстоящим летним Олимпийским играм и летним Паралимпийским играм;
  • обеспечить своевременное выделение финансовых средств на проведение чемпионата Азии и Океании по дзюдо, международного марафона ШОС, а также для подготовки спортсменов сборных команд по видам спорта к предстоящим летним Олимпийским и Паралимпийским играм;
  • внести проект решения об утверждении единовременных денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеров;
  • обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд в рамках подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм и их участие во всех лицензионных турнирах;
  • внести на рассмотрение организационного комитета дизайн (эскиз) парадной и спортивной формы для членов сборных команд по видам спорта;
  • внести предложения по увеличению денежных норм питания для спортсменов и участников спортивно-массовых мероприятий с конкретными расчетами и источниками финансирования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187690/
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