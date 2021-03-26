Артем Новиков поручил тщательно подготовить спортсменов к Олимпиаде в Токио

Нужно создать все условия для подготовки отечественных спортсменов, чтобы они завоевали медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на первого вице-премьер-министра Артема Новикова.
Чиновник провел заседание организационного комитета по подготовке спортсменов сборных команд страны к участию в предстоящих комплексных спортивных международных играх в этом году; по подготовке и проведению чемпионатов Азии по видам спорта, Кубка вызова по волейболу и международного марафона Шанхайской организации сотрудничества.
«За годы независимости мы не смогли выиграть олимпийские медали высшей пробы, хотя у нас были хорошие шансы. История кыргызского спорта богата на яркие личности и запоминающиеся на долгие годы победы. Сегодня эту традицию продолжают наши спортсмены. Поэтому мы должны ставить перед собой амбициозные планы — завоевать медали на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Для этого мы должны создать все условия для подготовки наших спортсменов», — сказал Артем Новиков.
По итогам заседания оргкомитета приняты решения:
- совместно с федерациями по видам спорта обеспечить условия подготовки и участия спортсменов сборных команд по видам спорта к предстоящим летним Олимпийским играм и летним Паралимпийским играм;
- обеспечить своевременное выделение финансовых средств на проведение чемпионата Азии и Океании по дзюдо, международного марафона ШОС, а также для подготовки спортсменов сборных команд по видам спорта к предстоящим летним Олимпийским и Паралимпийским играм;
- внести проект решения об утверждении единовременных денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеров;
- обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд в рамках подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм и их участие во всех лицензионных турнирах;
- внести на рассмотрение организационного комитета дизайн (эскиз) парадной и спортивной формы для членов сборных команд по видам спорта;
- внести предложения по увеличению денежных норм питания для спортсменов и участников спортивно-массовых мероприятий с конкретными расчетами и источниками финансирования.