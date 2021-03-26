Артем Новиков поручил тщательно подготовить спортсменов к Олимпиаде в Токио

Нужно создать все условия для подготовки отечественных спортсменов, чтобы они завоевали медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на первого вице-премьер-министра Артема Новикова.

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Чиновник провел заседание организационного комитета по подготовке спортсменов сборных команд страны к участию в предстоящих комплексных спортивных международных играх в этом году; по подготовке и проведению чемпионатов Азии по видам спорта, Кубка вызова по волейболу и международного марафона Шанхайской организации сотрудничества.

«За годы независимости мы не смогли выиграть олимпийские медали высшей пробы, хотя у нас были хорошие шансы. История кыргызского спорта богата на яркие личности и запоминающиеся на долгие годы победы. Сегодня эту традицию продолжают наши спортсмены. Поэтому мы должны ставить перед собой амбициозные планы — завоевать медали на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Для этого мы должны создать все условия для подготовки наших спортсменов», — сказал Артем Новиков.

По итогам заседания оргкомитета приняты решения: