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Власть

Садыр Жапаров принял Дженгиза Камиля Фырата по случаю завершения его дипмиссии

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Кыргызстане Дженгиза Камиля Фырата по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетах двусторонних отношений, мерах по наращиванию торгово-экономического сотрудничества и реализации ранее запланированных проектов. Садыр Жапаров отметил вклад Дженгиза Камиля Фырата в активизацию совместного сотрудничества и развитие кыргызско-турецкого политического диалога.

Садыр Жапаров выразил готовность к выведению уровня двусторонних отношений на качественно новый уровень, так как Турция для Кыргызстана является не только стратегическим партнером, но и братской страной. Он подчеркнул, что кыргызская сторона делает акцент на реализацию проектов, направленных на расширение промышленного взаимодействия, развитие государственно-частного партнерства, создание совместных предприятий, сотрудничество в аграрном секторе, текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других областях.

Дженгиз Камиль Фырат заметил, что за время своей дипломатической деятельности в Кыргызстане для него были созданы хорошие условия для плодотворной работы. Он с удовлетворением отметил уровень стратегического партнерства, сложившийся между странами, и напомнил о ближайших международных мероприятиях с участием глав двух государств, в числе которых неформальный саммит ССТГ и заседание Высшего совета стратегического сотрудничества Кыргызстана и Турции.

«Дженгиз Камиль Фырат добавил, что для активизации торгово-экономического сотрудничества в Кыргызстан ожидается прибытие турецких бизнесменов, а также планируется проведение кыргызско-турецкого бизнес-форума на территории Иссык-Кульской области. Посол пожелал президенту успехов в проведении политических реформ в стране и деятельности по повышению благосостояния населения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187640/
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