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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Отделить Госагентство окружающей среды от МЧС предлагает депутат

Ведомство по охране окружающей среды должно быть отделено от всех остальных. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, сейчас нарушается право на жизнь кыргызстанцев.

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«Ведомство по защите окружающей среды — мировой тренд любого правительства, вы куда его спрятали? Нарушаются конституционные права на жизнь, особенно бишкекчан. Сейчас идут климатические изменения, из 45 стран в январе мы были на первом месте по уровню смога», — сказал Умбеталы Кыдыралиев.

Напомним, в рамках оптимизации правительства часть функций Государственного агентства по охране окружающей среды, касающихся экологии, передана МЧС, а за леса теперь отвечает Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187634/
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