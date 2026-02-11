Депутат объяснил слова о «плате за воду» соседними странами

Сегодня в Жогорку Кенеше нардеп Умбеталы Кыдыралиев выступил с пояснением своего выступления на заседании аграрного комитета.

По его словам, ранее на комитете он поднял вопрос справедливого распределения воды с соседями.

Читайте по теме В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой

«Тогда заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев правильно ответил, что распределение воды соседним странам происходит в рамках межгоссоглашений. Я говорил, что вода по международному праву является экономическим ресурсом, и спросил, получаем ли мы экономическую плату за нее. Торобаев говорил, что при ремонте гидроузлов соседи помогают финансами. Мне звонят друзья из соседних стран и говорят, что Кыргызстан хочет продавать воду. Хочу сказать, что мою мысль искажают и дают в другом контексте. Понятно, что вопрос воды — это большая геополитика: мы даем воду, нам соседи потом дают что-то другое. Поэтому хочу пояснить: кыргызы не намерены продавать воду», — добавил Умбеталы Кыдыралиев.