12:06
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Власть

Депутат объяснил слова о «плате за воду» соседними странами

Сегодня в Жогорку Кенеше нардеп Умбеталы Кыдыралиев выступил с пояснением своего выступления на заседании аграрного комитета.

По его словам, ранее на комитете он поднял вопрос справедливого распределения воды с соседями.

Читайте по теме
В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой

«Тогда заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев правильно ответил, что распределение воды соседним странам происходит в рамках межгоссоглашений. Я говорил, что вода по международному праву является экономическим ресурсом, и спросил, получаем ли мы экономическую плату за нее. Торобаев говорил, что при ремонте гидроузлов соседи помогают финансами. Мне звонят друзья из соседних стран и говорят, что Кыргызстан хочет продавать воду. Хочу сказать, что мою мысль искажают и дают в другом контексте. Понятно, что вопрос воды — это большая геополитика: мы даем воду, нам соседи потом дают что-то другое. Поэтому хочу пояснить: кыргызы не намерены продавать воду», — добавил Умбеталы Кыдыралиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361508/
просмотров: 731
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
Президент внес изменения в порядок работы Нацсовета по воде и земле
Глава кабмина посетил завод по производству воды. Его открыли граждане КР в ОАЭ
КР обозначила водную безопасность главной проблемой на саммите в Дубае
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
Узбекистан и Казахстан установят гидропосты для учета трансграничных вод
В части Бишкека весь день не будет холодной воды
За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16 процентов
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова
Бизнес
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
11 февраля, среда
12:00
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к...
12:00
В городе Ош задержан вооруженный вымогатель, охотившийся за школьниками
11:58
В КР регистрация пестицидов и агрохимикатов переходит в цифровой формат
11:43
Иссык-Кульскую область переведут на капельное и дождевальное орошение
11:43
В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов