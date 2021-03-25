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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Оставьте подхалимство. Депутаты поругались с полпредом президента

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о преференциальном голосовании.

Один из авторов законопроекта Алтынбек Сулайманов отметил, что все предложения и замечания коллег инициаторы учтут ко второму чтению.

Полпред президента в ЖК Анарбек Калматов заявил, что есть указ Садыра Жапарова о модернизации законов в связи с новым проектом Конституции. «Давайте уважать указ главы государства. Не бегите впереди паровоза», — заметил он.

Инициатор законопроекта Алтынбек Сулайманов заявил, что документ разработан еще в 2019 году и принят на комитете в 2020-м.

«Мы сейчас говорим о концепции законопроекта. Сейчас примем ее, потом доведем его до ума и уже будем принимать. Что значит не бежать впереди паровоза? Вы свое подхалимство оставьте для другого места», — сказал он.

В ответ на это Анарбек Калматов заявил, что никто не занимается подхалимством, и попросил депутата уважать друг друга. «Я тут свои обязанности исполняю», — подчеркнул он.

Депутат Мирлан Жеенчороев отметил, что полпред президента не имеет права высказывать свое мнение. «Вы должны тут только позицию главы государства озвучивать. Свое мнение, как юрист, вы тут не можете высказывать. В этом зале вы можете только слова главы государства озвучивать, а свои домыслы и размышления говорите за этим залом», — добавил он.

Анарбек Калматов ответил: «Вы меня не учите, я свое мнение не высказывал. Если надо, доставайте стенограмму».

Напомним, авторами поправок выступают 14 парламентариев, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187629/
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