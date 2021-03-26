Нариман Тюлеев: Я знаю, как решить проблему общественного транспорта

Перенасыщенность столицы автотранспортом налицо — везде пробки, стихийные стоянки, аварийные ситуации. Транспортный коллапс! При этом остро стоит вопрос в правильном обновлении муниципального автопарка.

Спрос на пассажирские перевозки в Бишкеке растет ежегодно. Только по официальным данным, каждый год объем пассажироперевозок автотранспортом увеличивается на 4 процента, растет и население города. При этом 88 процентов пассажироперевозок, а это девять из десяти, приходится на маршрутки, и только 6 процентов — на автобусы, еще столько же — на троллейбусы.

В концепции развития столицы политическая партия «Ак Бата» выступает за транспорт на бишкекских улицах, к которому предъявляются максимальные требования.

Городская политика в целом должна быть за экологичные виды автотранспорта.

Приоритет отдается общественному транспорту, индивидуальный постепенно вымещается общественным.

«До нас никто эту проблему не решал, были только слова. Когда я стал мэром в 2008 году, проблема начала решаться через 1,5 месяца. Да, мы купили 200 автобусов в Китае, и еще городу совершенно бесплатно было подарено 365 автобусов. Тем самым мы покрыли муниципальным транспортом 60 процентов территории Бишкека. Кроме того, в годы работы в мэрии я подписал контракт с Минским автомобильным заводом (МАЗ). По соглашению белорусы должны были собирать нам 100 автобусов в год. Мэрия в моем лице выступала гарантом. А после моего ухода все это осталось только на бумаге», — с сожалением отметил Нариман Тюлеев.

Сегодня у лидера партии «Ак Бата» существует личная договоренность с Горьковским автомобильным заводом и белорусскими партнерами.

Автогиганты готовы поставить в Бишкек от 1 тысячи до 1 тысячи 500 длинных и 300 коротких автобусов. Небольшие автобусы будут курсировать по жилмассивам вместо маршруток.

Все это поможет решить проблему общественного транспорта в городе.

«Городу нужны автобусы, маршрутки давно изжили себя. Сейчас наступил момент, когда срочно нужно исправлять ситуацию. Завтра может быть уже поздно. Горожанам необходимо, чтобы город под свою ответственность взяли профессионалы. Мы к этому готовы. Если бишкекчане поддержат меня, я готов работать над нашей программой день и ночь. 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не имел собственного кабинета, мне он тоже не понадобится. Я вижу поддержку горожан во время встреч с избирателями, и это предает мне еще больше сил и желания сделать жизнь города лучше. За четыре года я выполню все обещания, которые написаны в нашей программе», — подытожил Нариман Тюлеев.

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».