Один из самых известных кандидатов в депутаты от партии НДПК — экс-советник мэра столицы Гуля Алмамбетова. Она рассказала, почему идет на выборы в БГК.

— Гуля Идиновна, вы работали с разными мэрами Бишкека. Кто, по-вашему, был лучшим?

— Понимаю, к чему вы клоните. Ждете, что скажу, что самым лучшим мэром был Азиз Суракматов. Суракматов, действительно, был очень хорошим мэром, который много сделал для города. У него есть, помимо прочих, одно потрясающее качество — он умеет доверять профессионалам. Но, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы вспомнить и других градоначальников, о которых сохранились самые теплые воспоминания.

Впервые пришла работать в мэрию, еще учась в университете. До обеда я училась, после обеда шла на работу в муниципалитет. Это был 1993 год. Тогда главой Бишкекской городской государственной администрации был Жумабек Ибраимов. К большому сожалению, очень рано ушел из жизни. Он настолько трепетно относился к Бишкеку, и именно при нем начались изменения в столице.

Хочу отметить и сотрудничество с Феликсом Куловым. Для меня это прежде всего аллея художников. Когда мы ему рассказали о такой идее — создать свой бишкекский Арбат, где художники, различные активисты, связанные с искусством, как сейчас помню, он принял решение молниеносно. И, конечно, виновник моего второго пришествия в мэрию уже в постоянном формате — это Кубанычбек Кулматов. Он тоже был эффективным мэром. При нем было начато много системных реформ для благоустройства столицы. В частности, появилась концепция развития улично-дорожной сети, которая и сейчас успешно реализуется на грант КНР, а также начат проект «Управление ТБО» при поддержке ЕБРР и Европейского союза.

— Давайте вернемся к вашей работе с Азизом Суракматовым. Можете объективно оценить его деятельность как мэра?

— Объективно оценить Азиза Эмильбековича, честно признаюсь, непросто. Азиз Суракматов — это не просто один из лучших руководителей, с которым работала. Это еще и единомышленник. Но дела говорят сами за себя. Шесть парков. На минуточку — шесть новых парков заложены за два года его работы мэром! 56 гектаров зеленой любви! Это о чем-то говорит? Добавьте сюда земельную реформу. Суракматов не только не выдал ни одного квадратного метра земли, но и вернул городу около 100 гектаров. Реформа общественного транспорта — «Тулпар», строительство велодорожек, реабилитация тротуаров и еще много-много всего. Поэтому Суракматов до сих пор остается одним из самых популярных мэров Бишкека. Это уже объективная оценка со стороны горожан.

— Вы идете в горкенеш от НДПК, к которой Суракматов имеет отношение. Теперь понятно, что это не случайно.

— Конечно, не случайно. В партиях нового поколения должны быть не просто коллеги и сторонники, но и те, с кем ты чувствуешь себя на одной волне, с кем комфортно, кто разделяет не только твою гражданскую позицию, но и читал те же книги, что и ты. У НДПК сильная команда. Это объективно. Мы точно знаем, чего хотим и что реально можем сделать.

— Монорельс строить будете?

— (Смеется). Монорельс строить точно не будем. Слушайте, этот монорельс уже превратился в городской анекдот. Уже подчеркнула, что мы будем делать, и обещаем нашим избирателям только то, что реально. Можно, конечно, обещать и монорельс, и что Давосский форум переедет в Бишкек, и метро, и новые тротуары прямо завтра. Но наша команда реально уважает бишкекчан, чтобы вешать им «лапшу на уши».

Монорельс в ближайшие годы — это нереально для Бишкека. Это очень дорого. Даже Алматы не может себе позволить монорельс, а ведь у них городской бюджет — под $2 миллиарда. А у Бишкека — 180 миллионов. Как говорится, почувствуйте разницу.

Размер городского бюджета имеет огромное значение. Сейчас в городскую казну от собранных налогов идет только 12 процентов. Хотя оптимальное значение — это 40 процентов, как во многих странах. Но это пока из разряда «хотелок». Нам хотя бы начать работу над 15 процентами и каждый год добавлять по 5 процентов. Это уже серьезные цифры, что позволило бы сделать намного больше для развития столицы.

— Гулю Алмамбетову горожане знают очень хорошо. В списке НДПК, вообще, много медийных личностей. Как вы думаете, это поможет вашей партии на этих выборах?

— НДПК поможет на этих выборах то, что мы честно и прямо разговариваем с горожанами, стараемся услышать каждого и продвигаем реальные проекты. Бишкекчане очень разборчивы и чувствительны к фальши и снобизму.

Мы чувствуем город каждым биением сердца, мы слышим ритмы каждого дома, улицы, квартала, района. Любовь — это дар, любовь — это испытание, любовь — это большая ответственность. Люблю тебя, Бишкек! Навсегда...