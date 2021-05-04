Скандал с НДПК. В законе нет нормы, по которой отстранили партию

Верховный суд начал рассмотрение кассационной жалобы партии НДПК на решение административного суда об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Члены судейской коллегии спрашивают, как Бишкекская ТИК смогла признать итоги голосования недействительными по НДПК, если они еще не подведены. Непонятно также, на каком законе, его норме, статье, положении, основывалась БТИК, принимая такое жесткое решение, отстранив партию от распределения мандатов.

Председатель БТИК Кайрат Маматов признал, что такой нормы нет.

«Тогда насколько правомочно ваше решение?» — поинтересовались судьи.

Кайрат Маматов сказал, что нарушения были на определенных участках, поэтому под сомнение поставлены итоги на всех УИК именно по НДПК. Но, опираясь на какие законы, БТИК пришла к такому выводу, ответчики не пояснили.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.