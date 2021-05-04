15:51
USD 84.80
EUR 102.18
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. В законе нет нормы, по которой отстранили партию

Верховный суд начал рассмотрение кассационной жалобы партии НДПК на решение административного суда об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Члены судейской коллегии спрашивают, как Бишкекская ТИК смогла признать итоги голосования недействительными по НДПК, если они еще не подведены. Непонятно также, на каком законе, его норме, статье, положении, основывалась БТИК, принимая такое жесткое решение, отстранив партию от распределения мандатов.

Председатель БТИК Кайрат Маматов признал, что такой нормы нет.

«Тогда насколько правомочно ваше решение?» — поинтересовались судьи.

Кайрат Маматов сказал, что нарушения были на определенных участках, поэтому под сомнение поставлены итоги на всех УИК именно по НДПК. Но, опираясь на какие законы, БТИК пришла к такому выводу, ответчики не пояснили.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192865/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с НДПК. Партия просит Верховный суд отменить решение первой инстанции
Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений
Скандал с НДПК. Когда заказчики и исполнители переигрывают сами себя
Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании
Итоги выборов. Кандидат «Эмгека» оказывал давление на квартальную, ТИК молчит
Бишкекская ТИК не подведет итоги выборов, пока не решится вопрос с НДПК
Скандал с НДПК. Верховный суд принял к рассмотрению жалобу партии
Скандал с НДПК. Административный суд отказал партии в удовлетворении жалобы
Скандал с НДПК. Илим Карыпбеков заявил, что в БТИК работают бездарные люди
Скандал с НДПК. Глава ТИК Бишкека объяснил, почему вынесено жесткое решение
Популярные новости
Омурбек Суваналиев: Я&nbsp;никогда не&nbsp;сяду за&nbsp;стол переговоров с&nbsp;ОПГ, я&nbsp;их&nbsp;сажал Омурбек Суваналиев: Я никогда не сяду за стол переговоров с ОПГ, я их сажал
Камчыбек Ташиев: Мы&nbsp;не&nbsp;намерены требовать у&nbsp;Таджикистана возмещения ущерба Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба
Ситуация на&nbsp;границе. Камчыбек Ташиев об&nbsp;итогах встречи с&nbsp;таджикской стороной Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев об итогах встречи с таджикской стороной
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан в&nbsp;этом конфликте не&nbsp;прав&nbsp;&mdash; российский эксперт Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не прав — российский эксперт
Бизнес
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
4 мая, вторник
15:46
На вакцинацию против COVID-19 можно записаться онлайн На вакцинацию против COVID-19 можно записаться онлайн
15:29
Скандал с НДПК. В законе нет нормы, по которой отстранили партию
15:28
Депутат предлагает возродить строительные батальоны
15:25
Получивший ножевые ранения студент-иностранец скончался в больнице
15:19
Мужчина незаконно хранил в своем доме наркотики и боеприпасы