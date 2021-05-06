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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Пересчета голосов на участках в Бишкеке не будет

Пересчета голосов на участках в Бишкеке не будет. Об этом 24.kg сообщил глава БТИК Кайрат Маматов.

По его словам, продолжается подведение итогов. Бюллетени с голосами избирателей, отданных за НДПК, признаны недействительными согласно решению территориальной комиссии, ЦИК и решением судов административного и Верховного. «То есть партия получила 0 голосов. При этом эти голоса из общей явки, а 11 апреля на участки пришли 133 тысячи человек, изыматься не будут. Они просто обнулились. Сказать, как распределятся мандаты среди партий, преодолевших семипроцентный барьер, я пока не могу. Мы не подвели итоги», — сказал Кайрат Маматов.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193124/
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