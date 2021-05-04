Скандал с НДПК. Партия просит Верховный суд отменить решение первой инстанции

Верховный суд начал рассмотрение кассационной жалобы партии НДПК на решение административного суда об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Тем самым суд первой инстанции поддержал решение Бишкекской ТИК и ЦИК. Юрист партии Улан Дастан уулу считает, что решение о дисквалификации партии неправомерно и необоснованно. Он отметил, что БТИК и ЦИК превысили свои полномочия, поскольку они не могут и не должны признавать все бюллетени с голосами за ту или иную политорганизацию, недействительными. Аннулированы могут быть только результаты на тех участках, где были зафиксированы нарушения, а вина лиц, допустивших, по мнению следствия, такое грубое нарушение как подкуп, не доказана и не установлена судом.

Выступающие на процессе кандидаты партии Гуля Алмамбетова и Виктория Мозгачева отметили, что решения по НДПК незаконны. С ними согласился лидер списка НДПК Илим Карыпбеков. Он добавил, что БТИК не могла признать итоги недействительными, поскольку не подводила их еще.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.