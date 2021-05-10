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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. В Верховном суде дали пояснения по вынесенному решению

Верховный суд посчитал незаконным решение Бишкекской ТИК и ЦИК в части признания недействительными бюллетеней с голосами избирателей за НДПК. Об этом 24.kg сообщил юрист партии Дастан уулу Улан.

По его словам, согласно пояснению Верховного суда, ТИК, отстраняя НДПК от получения мандатов Бишкекского горкенеша, не просчитала правовые последствия.

«Верховный суд отметил, что в решениях ТИК и ЦИК по НДПК нет правовых последствий, предусмотренных частями 5, 6 и 7 статьи 38 Закона «О выборах депутатов местных кенешей». То есть ТИК должна была признать итоги голосования на одном избирательном участке или на ряде УИК недействительными, которые в целом повлияли на исходы выборов. В течение двух недель на этих участках проводится переголосование. Но ТИК признает результаты выборов недействительными, только если более одной трети голосов избирателей от общего числа пришедших на участки аннулируются. Тем самым можно сделать вывод, что НДПК все еще не снята с выборов, и ТИК должна подвести итоги голосования и с учетом данных по НДПК», — сказал Дастан уулу Улан. 

Вместе с тем Верховный суд, напомним, поддержал решение административного суда Бишкека в части, где говорится об отказе в удовлетворении жалобы партии на решения ТИК и ЦИК. Там же указано, что ТИК должна была отменить регистрацию списка кандидатов, но не признавать недействительными бюллетени с голосами за это политобъединение. 

По закону снимать партию ТИК имела право только за три дня до даты выборов. То есть до 7 апреля включительно, поскольку местные выборы прошли 11 апреля.

ТИК Бишкека отстранила НДПК от получения мандатов депутатов БГК за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193493/
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