НДПК будет участвовать в парламентских выборах

В НДПК прокомментировали 24.kg решение Верховного суда и заявили, что из политики организация не уйдет.

В партии отметили, что постановление ВС КР было ожидаемым. «Нет никакого независимого правосудия, самостоятельных государственных органов. Все решения по-прежнему принимаются по указке сверху», — отметили в штабе.

«Мы знали с того самого дня, когда поступила команда БТИК снять НДПК, что нас «заказали». Это не скрывали и многие члены территориальной комиссии и ЦИК. К сожалению, это свидетельствует, что в нашей стране пока ничего не изменилось», — отмечается в заявлении.

Создан опасный прецедент, когда при помощи подконтрольной правоохранительной системы и судов из предвыборного процесса будут «выбивать» неугодных кандидатов и целые парторганизации. Из заявления НДПК

В политорганизации считают, что власть таким необоснованным решением украла право голоса у более чем 14 тысяч бишкекчан.

«Несмотря ни на что, мы не собираемся опускать руки. Нам очень приятно осознавать, что у нашей партии столько сторонников и даже наши политические оппоненты, видя несправедливость того, что творят с НДПК, встали на сторону правды. Она всегда торжествует. В нашем случае нужно подождать. НДПК останется в политике и сейчас сосредоточится на партийном строительстве и подготовке к выборам в Жогорку Кенеш», — проинформировали в штабе.

Напомним, на заседании 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако ТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.