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Власть

Олимпийской сборной КР выделили всего 16 миллионов вместо нужных 105 миллионов

Министерство финансов выделило всего 16 миллионов сомов из положенных 105 миллионов спортсменам из олимпийской сборной страны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, за последние 40 лет в Кыргызстане не было олимпийских чемпионов. Последним в 1980 году стал Каныбек Осмоналиев.

«Осталось три месяца до Олимпиады, наши спортсмены по боксу, плаванию, дзюдо и вольной борьбе готовятся и будут прославлять нашу республику в других странах. Необходимо повысить призовой фонд для спортсменов с 7 до 40 миллионов сомов», — сказал Шайлообек Атазов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187551/
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