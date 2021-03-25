Ирина Карамушкина требует пересмотреть уголовное дело о событиях в Кой-Таше

Уголовное дело по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года необходимо пересмотреть. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, заказчики произошедшего уже не на должности либо в бегах.

«Второй год ведутся судебные заседания по кой-ташским событиям. Три дела в одно соединили, судья не может ничего ответить на все наши возгласы. Зал заседаний битком забит. Надо выходить из этой ситуации. Нужно сформировать следственную группу, пересмотреть это дело», — сказала Ирина Карамушкина.

Отметим, сама депутат проходит обвиняемой по этому делу.