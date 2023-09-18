В селе Кой-Таш неизвестные избили двух мужчин

В селе Кой-Таш Чуйской области неизвестные избили новых жильцов. Об этом 24.kg сообщила супруга пострадавшего Валентина Кочерыжкина.

По ее словам, недавно семья купила в селе дом. Вчера неизвестные избили супруга и его друга.

«Вечером мы выезжали из дома, нам на встречу ехала машина. В ней находились мужчины, которые потребовали, чтобы мы их объехали. Когда машины поравнялись, водитель другого авто что-то начал говорить, а потом выскочил из легковушки и избил друга моего мужа. Когда супруг вмешался, его тоже избили. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Нападавшие кричали, что не дадут нам житья в этом селе», — рассказала Валентина Кочерыжкина.

В ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что милиция ищет подозреваемых. В ведомстве отметили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации.

«Начата доследственная проверка. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ведомстве.