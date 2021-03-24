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Власть

На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 человека

На вакансию акима Кара-Суйского района поступило 74 заявления, а за должность главы Ноокатского района поборются 24 человека. Об этом 24.kg сообщил руководитель пресс-службы Государственной кадровой службы Мактумкули Макешов.

На сегодня по республике должности руководителей райгосадминистрации Кара-Суйского, Ноокатского, Ала-Букинского, Тогуз-Тороуского и Кадамджайского районов вакантны.

«Прием документов на должности акимов завершен. Далее последует тестирование претендентов. Конкурс на вакантные должности состоится в апреле после завершения процесса аттестации акимов и их заместителей. То есть на следующей неделе завершится аттестация районных руководителей, и с 5 апреля начнем рассматривать кандидатов на вакантные места», — рассказал Мактумкули Макешов.

Кара-Суу является самым населенным районом страны, где на начало 2020 года проживало 440 тысяч человек. Ноокатский район находится на втором месте с населением 296 тысяч человек. Оба района расположены в Ошской области.

Напомним, что прежний глава Кара-Суйского района Тилек Матраимов был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Акима района водворили в СИЗО Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области. Суд южной столицы принял решение об аресте на один месяц — на время проведения следственных мероприятий.

Главу госадминистрации Ноокатского района Бактыбека Марипова освободил от должности его брат Улукбек Марипов после того, как последний стал премьер-министром страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187391/
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