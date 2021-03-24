Референдум. Наблюдатели МПА будут мониторить плебисцит

Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ сформирует группу наблюдателей, которая будет мониторить референдум по принятию проекта новой редакции Конституции в Кыргызстане 11 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что ведется формирование группы наблюдателей не только из числа парламентариев государств — участников МПА СНГ, а также сотрудников секретариата совета и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств. ЦИК должна аккредитовать их до 7 апреля.

Отметим, новая редакция Основного закона предусматривает переход на президентскую форму правления и предполагает ряд других изменений, направленных на расширение полномочий главы государства.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.

Ранее, добавим, Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции Кыргызской Республики. Они раскритиковали предлагаемый вариант. Положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти, отметили эксперты. Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.