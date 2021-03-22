НДПК № 15! Кандидаты в депутаты от партии о том, почему они баллотируются в БГК

Партия НДПК № 15 — одна из главных фаворитов предстоящих выборов в городской парламент. Сильный состав и понятная программа, которая отвечает общественному запросу очень нравится бишкекчанам. Избиратели выбирают своих — тех, кто будет реально отстаивать их права и решать накопившиеся городские проблемы.
Куванычбек Конгантиев, депутат БГК:
— Одна из главных потребностей Бишкека — безопасность. Она волнует всех — и взрослое поколение, и молодое. Второй момент, на котором мы хотим заострить внимание, — создание условий, в которых хотелось бы жить представителям всех слоев населения города.
Мы также считаем, что должность мэра нужно сделать выборной, но не по таким правилам, как сейчас — выборы должны быть общенародные. Чтобы не депутаты городского кенеша выбирали мэра, а сами жители столицы выбирали градоначальника. Это позволит ему быть более независимым в принятии своих решений. Каждый муниципалитет страны должен работать в интересах своего города.
Горожане ждут перемен. Мы, как представители молодого поколения, идем в Бишкекский горкенеш, чтобы эти перемены стали явью.
Рысгул АКИМЖАНОВА, основатель и директор ОсОО «Бай Элим Компани»:
— Высокий уровень безработицы и незащищенность малого и среднего бизнеса — это то, с чем сегодня мы сталкиваемся в Бишкеке. Я сама уже 20 лет занимаюсь производством и мне не чужды проблемы производственников. Планирую поднимать эти вопросы в городском кенеше. Ведь сильный город — это экономически развитый город. Безопасный город — это город, в котором люди обеспечены работой, где не идут на преступления, чтобы прокормить себя и свои семьи. Я выбрала НДПК, потому что уверена в нашей команде. Это люди с безупречной репутацией и колоссальным опытом, молодые и энергичные лидеры, каждый из которых уже приложил немало усилий для развития столицы.
Исламбек МУРСАБЕКОВ, директор Бишкекского филиала Международного института мониторинга развития демократии государств-участников МПА СНГ:
— Я, как коренной бишкекчанин, думаю, что сейчас настало время, когда всем нам необходимо активно включаться в процессы развития города. От критики и вечного недовольства пора переходить к действиям.
Бишкеку необходимо вернуть былой имидж культурной столицы, его прежний зеленый облик. Столица, которой мы ее помним, формировалась десятилетиями под влиянием множества людей — творческой интеллигенции. Сегодня мы видим, что этот культурный пласт исчезает. Бишкек теряет свою уникальность, превращаясь в провинциальный город со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В НДПК я нашел единомышленников. Я иду с этой командой в городской парламент, потому что привык доверять не лозунгам и словам, а делам и поступкам. Я видел, как много сделала для Бишкека за небольшой промежуток времени команда Азиза Суракматова, и решил стать ее частью.
Нуржан ТЫНЫМСЕИТОВА, депутат БГК:
— Моя самая основная задача — это достойное расщепление городского бюджета. Из всего объема налогов, собираемых сегодня в Бишкеке, городу достаются лишь 19 процентов. Остальное уходит в республиканский бюджет. Я планирую изменить эту ситуацию. Для развития столицы в ее бюджете должно оставаться хотя бы 30 процентов налоговых сборов. Тогда можно будет реализовать множество проектов — сделать город чистым, безопасным и современным. Но в основе всего — деньги.
Мое второе приоритетное направление — образование. Сегодня столичные вузы нацелены на количество студентов, а не на качество их знаний. Я считаю, что Бишкек должен стать первопроходцем в деле реформирования образования.
Я иду на выборы с НДПК, потому что считаю программу партии реальной. Это новаторский взгляд, основанный на многолетней практике.
Действуй! Голосуй за № 15 — партию НДПК!
***
Оплачено ПП НДПК («НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА») из избирательного фонда (р\счет135100031946372) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Тираж: 1 экземпляр. Дата выпуска 22.03.2021.