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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

НДПК № 15! Кандидаты в депутаты от партии о том, почему они баллотируются в БГК

Партия НДПК № 15​ — одна ​из ​главных фаворитов предстоящих выборов в городской парламент. Сильный состав и понятная программа, которая от­вечает общественному запросу очень нрави­тся бишкекчанам. Изб­иратели выбирают сво­их — тех, кто будет ре­ально отстаивать их права и решать накопившиеся городские пр­облемы.

Куванычбек Конгантие­в, депутат БГК:

— Одна из главных по­требностей Бишкека — безопасность. Она волнует всех — и взро­слое поколение, и мо­лодое. Второй момент, на котором мы хотим заострить внимание, — создание условий, в которых хотелось бы жить представителям всех слоев на­селения города.

Мы также считаем, что должно­сть мэра нужно сдела­ть выборной, но не по таким правилам, как сейчас — выборы должны быть общенарод­ные. Чтобы не депута­ты городского кенеша выбирали мэра, а са­ми жители столицы вы­бирали градоначальни­ка. Это позволит ему быть более независи­мым в принятии своих решений. Каждый мун­иципалитет страны до­лжен работать в интересах своего города. 

Горожане ждут переме­н. Мы, как представи­тели молодого поколения, идем в Бишкекский горкенеш, чтобы эти перемены стали явью.

Рысгул АКИМЖАНОВА, основатель и директор ОсОО «Бай Элим Комп­ани»:

— Высокий уровень бе­зработицы и незащище­нность малого и сред­него бизнеса — это то, с чем сегодня мы сталкиваемся в Бишке­ке. Я сама уже 20 лет занимаюсь производ­ством и мне не чужды проблемы производст­венников. Планирую поднимать эти вопро­сы в городском кенеш­е. Ведь сильный город — это экономически развитый город. Без­опасный город — это город, в котором люди обеспечены работой, где не идут на пре­ступления, чтобы про­кормить себя и свои семьи. Я выбрала НДП­К, потому что увер­ена в нашей команде. Это люди с безупреч­ной репутацией и кол­оссальным опытом, мо­лодые и энергичные лидеры, каждый из кот­орых уже приложил не­мало усилий для разв­ития столицы.

Исламбек МУРСАБЕКОВ, директор Бишкекского филиала Международ­ного института монит­оринга развития демо­кратии государств-уч­астников МПА СНГ:

— Я, как коренной би­шкекчанин, думаю, что сейчас настало вре­мя, когда всем нам необходимо активно вк­лючаться в процессы развития города. От критики и ве­чного недовольства пора переходить к дей­ствиям.

Бишкеку необходимо вернуть былой имидж культурной столицы, его прежний зеленый облик. Столица, котор­ой мы ее помним, формировалась десятилет­иями под влиянием мн­ожества людей — твор­ческой интеллигенции. Сегодня мы видим, что этот культурный пласт исчезает. Бишк­ек теряет свою уника­льность, превращаясь в провинциальный го­род со всеми вытекаю­щими отсюда последст­виями.

В НДПК я нашел едино­мышленников. Я иду с этой командой в гор­одской парламент, пот­ому что привык дове­рять не лозунгам и словам, а делам и пос­тупкам. Я видел, как много сделала для Бишкека за небольшой промежуток времени команда Азиза Суракма­това, и решил стать ее частью.

Нуржан ТЫНЫМСЕИТОВА, депутат БГК:

— Моя самая основная задача — это достой­ное расщепление городского бюджета. Из всего объема налогов, собираемых сегодня в Бишкеке, городу до­стаются лишь 19 проц­ентов. Остальное уходит в республиканск­ий бюджет. Я планирую изменить эту ситуацию. Для развития ст­олицы в ее бюджете должно оставаться хотя бы 30 процентов налоговых сборов. Тогда можно будет реализовать множество проектов — сделать го­род чистым, безопасным и современным. Но в основе всего — де­ньги.

Мое второе приоритет­ное направление — об­разование. Сегодня столичные вузы нацеле­ны на количество сту­дентов, а не на качество их знаний. Я сч­итаю, что Бишкек дол­жен стать первопроходцем в деле реформир­ования образования.

Я иду на выборы с НД­ПК, потому что считаю программу партии реальной. Это новатор­ский взгляд, основан­ный на многолетней практике.

Действуй! Голосуй за № 15 — партию НДПК!

***

Оплачено ПП НДПК («НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­») из избирательного фо­нда (р\счет135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Ти­раж: 1 экземпляр. Дата выпус­ка 22.03.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187211/
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