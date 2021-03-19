НДПК № 15! Почему нужно голосовать за эту партию, говорят бишкекчане

Агитационная кампания кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша и других местных кенешей в самом разгаре. Сторонники и активисты политической организации объясняют, почему нужно голосовать 11 апреля за НДПК.

Евгений Гончаров, сотрудник частной компании:

— В Народно-демократической партии Кыргызстана я вижу продолжение тех начинаний, которые были сделаны в Бишкеке при мэре Азизе Суракматове. Я живу возле парка имени Тулебердиева. Именно при Суракматове в наш район наконец-то пришла цивилизация — проложили центральную канализацию, разбили один сквер и начали работу над вторым. При нем же отреставрировали улицу Васильева. То, что было раньше, и как она выглядит сейчас — это земля и небо. Это те достижения и те гарантии, которые мы, жители района, сегодня видим своими глазами. Именно поэтому я доверяю команде НДПК. Они показали себя в деле.

Азамат Кадыров, частный предприниматель:

— Я оцениваю кандидатов и партии, исходя из сугубо рационального подхода. Сегодня мы слышим много обещаний и различных программ. Каждый хвалит себя и уверяет, что изменит город. В НДПК я вижу тех, кто не один год проработал в муниципалитете. Виктория Мозгачева, Куванычбек Конгантиев, Нуржан Тынымсеитова и многие другие. Это настоящие профессионалы, проверенные временем, порядочные и трудолюбивые люди. Поэтому я остановил свой выбор на этой партии и ее кандидатах. Я верю, что, придя в горкенеш, они смогут воплотить в жизнь озвученные в программе партии планы и идеи».

Юлия Вострикова, студентка:

— Для меня НДПК — это партия, где представлены молодые и перспективные бишкекчане. Мне близки их идеи о безопасном и зеленом городе. Я хочу видеть город-сад без смога, с зонами свободными от транспорта, с широкими пешеходными улицами, с уютными парками и без хаотичной застройки. Мне нравится, что свою работу с горожанами они строят не на монологе, а на диалоге. Что для них важно мнение каждого жителя города.

Гульнара Алиева, домохозяйка:

— Я и моя семья выбираем НДПК потому, что верим, что это люди, которым можно доверить будущее Бишкека. Меня привлекают идеи, что мэра города должны избирать горожане. Это абсолютно правильно. Нравится и то, что партия предлагает сделать работу муниципальных служб прозрачной — создать общественный совет при мэрии. Бишкекчане должны не только знать, что делают для них чиновники, но и принимать участие в жизни города.

Асылбек Жороев, врач частной клиники:

— Для меня важно видеть не только желание кандидатов что-то менять к лучшему, но и возможность делать это. И НДПК — это как раз тот случай, когда вместе собрались сильные политические лидеры, опытные муниципальные служащие и молодые перспективные активисты. Мне нравится команда, мне нравятся идеи, с которыми они решили идти на выборы в горкенеш. Я хочу жить и работать в современной столице Кыргызстана, в чистом, развитом и безопасном городе!

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Оплачено ПП НДПК (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА) из избирательного фонда (расчетный счет135100031946372) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Тираж: 1 экземпляр. Дата выпуска 19.03.2021.