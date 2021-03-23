Проект новой Конституции. Когда у общества нет чувства ответственности

11 апреля состоится референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. Отношение у экспертного сообщества к откорректированному варианту неоднозначное.

Читайте по теме Проект новой Конституции. Эффект перевернутых граблей

Его считают сырым, непонятным и ориентированным на установление диктатуры.

Президент Садыр Жапаров, изначально выступающий за перекройку Основного закона, заявил в интервью «Азаттыку», что этот проект «станет залогом развития государства и установит порядок».

Однако юристы оптимизма главы государства не разделяют. Они утверждают, что в предлагаемой редакции кроются подводные камни. Кыргызстанцы, на которых Садыр Жапаров возлагает ответственность за принятие Конституции, вряд ли смогут сделать осознанный выбор. По итогам опроса 24.kg, 60 процентов респондентов вообще не знают, о каких поправках идет речь.

Скользкие нормы

В действующую Конституцию вносится 81 изменение. По сути, предлагается совершенно новый документ, направленный на установление жесткой вертикали власти.

По мнению политолога Шерадила Бактыгулова, проект противоречивый, и есть положения, которые могут впоследствии привести к политическому кризису.

«В частности статья, где говорится, что руководитель аппарата главы государства будет наделен теми же полномочиями, что и председатель кабмина. Но дело в том, что последнего по представлению президента утверждает парламент, а первого — исключительно сам глава государства. Это что же получается — разный механизм назначения? Еще один момент — непонятна статья про Народный курултай. В одном параграфе говорится, что это представительский орган, а строчкой ниже, что курултай обладает правом законодательной инициативы. Но позвольте, если эта структура наделена только представительскими функциями, то о каком участии в разработке законопроектов может идти речь? Таких нестыковок в подготовленном конституционным совещанием проекте очень много. Что касается полномочий президента, Жогорку Кенеша, кабинета министров, судебной власти — все очень размыто и некомпетентно», — считает Шерадил Бактыгулов.

По его словам, получается, что доработан и исправлен только раздел, касающийся прав и свобод человека. Хотя и там не обошлось без подножек.

Эксперт не исключает, что через год кыргызстанцы опять отправятся к урнам принимать очередную правленую Конституцию.

Я сомневаюсь, что предложенный проект Конституции будет эффективен. Он слишком противоречив, а значит, и не пригоден для практического применения. Шерадил Бактыгулов

К тому же закон о назначении референдума депутаты приняли с нарушениями. А это означает — действие нового Основного закона когда-нибудь может быть признано нелегитимным.

Читайте по теме Нарушение регламента ЖК: почему референдум и изменение Конституции нелегитимны

С экспертом согласны и юристы правовой клиники «Адилет». По их мнению, многие положения новой Конституции нарушают принципы верховенства права. Есть внутренние противоречия принципиального характера и некорректные формулировки.

Юристы подчеркивают: проект Основного закона предусматривает усиление единоличной власти президента.

Нивелируется система сдержек и противовесов, являющаяся центральным звеном принципа разделения государственной власти.

В то же время юристы отмечают, что президент, которому предстоит возглавить исполнительную власть, будет влиять на все институты, включая судебную систему. Но механизмы ответственности при этом не прописаны.

Резко снижаются возможности обеспечения независимости и самостоятельности судебной ветви власти, что будет неизбежно отражаться на беспристрастности правосудия.

О том, что президент наделяется неограниченными полномочиями, но при этом не несет никакой ответственности, поскольку процедура импичмента очень сложная, говорит и юрист Сания Токтогазиева.

Она считает, что в той Конституции, где нет системы сдержек и противовесов, априори не могут соблюдаться и гарантироваться права и свободы граждан.

«Теперь президент снова, как во времена Акаева и Бакиева, может созывать и назначить референдум. Мы знаем, что использовав это право, Акаев четыре раза менял Конституцию, Бакиев сделал то же самое. Это право специально отобрали у президентов, но оно возвращается. Президент вносит законопроекты в Жогорку Кенеш, определяет структуру правительства. Самое главное — назначает председателей Конституционного и Верховного судов, Нацбанка, Счетной палаты, генпрокурора и половину ЦИКа. При этом процедура импичмента усложнилась. У нас за всю историю ни один президент не подвергался такой процедуре, а сейчас это тем более будет невозможно», — говорит Сания Токтогазиева.

Чтобы объявить президенту импичмент, нужно получить заключение не только Генпрокуратуры, но и Конституционного суда. Учитывая, что генпрокурор и председатель Конституционного суда назначаются президентом, как мы можем даже допустить, что процедура импичмента осуществима? Сания Токтогазиева

Старая площадь хранит молчание и на критику юристов и правозащитников не реагирует.

Ответственность в спящем режиме

Вместе с тем члены конституционного совещания, включая его главу Бекбосуна Борубашова, заявляют: опасения преувеличены, а указанные юристами риски — надуманны.

Он отметил, что те же разговоры о введении института народного курултая поднимаются последние 10 лет. А причина — в несостоятельности и безответственности, низком уровне профессионализма депутатов Жогорку Кенеша.

Читайте по теме Проект новой Конституции. Эксперты предлагают встроить курултай в парламент

Бекбосун Борубашов уверяет — никакого дублирования функций, чем пугают эксперты, не произойдет. Поскольку избираться курултай, как Жогорку Кенеш, не будет. В обязанности его членов входят вопросы контроля за органами государственной власти.

Но как понимать право законодательной инициативы у курултая, глава КС не пояснил.

Предложение экспертов, не входящих в состав конституционного совещания, встроить курултай в парламент в расчет не принято.

Профессор Зайнидин Курманов полагает, что проблема не столько в Основном законе, сколько в отсутствии у политиков чувства ответственности за свои решения, а у граждан — за свой выбор.

У нас власть меняется путем набега. Как у кочевников. Каждую новую Конституцию мы принимаем с триумфом — 95 процентов голосов. Это все свидетельствует о том, что у нас нет конституционного сознания. Зайнидин Курманов

То, что граждане одобрят и этот вариант, сомнений практически ни у кого не вызывает. Другой вопрос —насколько работоспособной окажется измененная Конституция и не расшатает ли она систему госуправления. Пока очевидно одно — затеянная конституционная реформа расколола общество, а пытаться с помощью одного беззакония искоренить другое — не выход из создавшейся ситуации, а, скорее, тупик.