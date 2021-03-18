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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. В ЦИК спорят, нарушил ли Жаныбек Абиров правила агитации

Члены ЦИК спорят на заседании, нарушил ли спикер Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров правила агитации.

Ранее сообщалось о граффити «АБ» и «Абиров» на фасаде одного из многоэтажных домов в 7-м микрорайоне и газете с логотипом партии «Эмгек», от которой баллотируется Абиров.

Горожане, обратившиеся ранее в Бишкекскую ТИК с заявлением,  считают, что эти действия попадают под понятие «хулиганство» и «порча имущества», а также нарушают статью 2 Закона «О выборах в местные кенеши», где определено, что под агитационными материалами понимаются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие в себе признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения и обнародования в ходе избирательной кампании.

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Член ЦИК Акылбек Сариев предложил передать материалы в правоохранительные органы. Его коллега Гульнара Джурабаева добавила, что следует наказать и за распространение газеты тоже.

«В этой газете содержится не только отчет партии. В ней указаны и биографические данные кандидата. А они никакого отношения к агитации не имеют», — отметила Гульнара Джурабаева. Она добавила, что нарушение в том, что на тот момент Жаныбек Абиров не являлся зарегистрированным кандидатом «Эмгека».

В результате члены комиссии пришли к выводу, что глава БГК нарушил правила агитации, и поддержали решение столичной ТИК о вынесении письменного предупреждения. 

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186883/
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