НДПК № 15! Как добиться, чтобы придомовой двор был уютным и красивым

Мы считаем, что горожане должны быть напрямую вовлечены в принятие бюджетных решений. У нас умные и активные граждане, и они имеют полное право решать, на что должны тратиться деньги из городской казны.

Поэтому партия НДПК предлагает внедрить такой инструмент городской политики и одну из форм прямой демократии, как «бюджет участия».

Как это работает:

город выделяет средства, которыми будут распоряжаться непосредственно сами бишкекчане;

каждый сможет предложить свои проекты в рамках «бюджета участия» и голосовать за проекты других.

На сайте мэрии будет создано специальное приложение, где горожане смогут выкладывать свои проекты по благоустройству с предварительной сметой. Например, жители какого-то «кубика» в микрорайоне хотят, чтобы у них во дворе появилась новая детская площадка. Инициативная группа или кто-то один готовит проект с примерной стоимостью желаемого. Затем выкладывает проект на сайте, и горожане, тоже через приложение, голосуют за него. Те проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут профинансированы. Все открыто и максимально прозрачно.

Возможен и механизм софинансирования. Например, жители хотят благоустроить свою придомовую территорию — посадить деревья, выложить брусчаткой дорожки, установить ограждение, чтобы машины не парковали на газоне. Они готовы собрать часть необходимых средств самостоятельно или у них есть спонсор, готовый вложиться в проект. Но средств не хватает. Они тоже могут выложить свой проект на сайте и поставить его на голосование. Если он наберет большинство голосов, то получит бюджетную поддержку на реализацию. При этом сумма софинансирования приниматься во внимание не будет. Считаться будут только голоса, которые набрал проект.

«Бюджет участия» поможет всем бишкекчанам стать еще более инициативными, контролировать финансы и непосредственно участвовать в развитии родного города.

Действуй! Партия НДПК № 15