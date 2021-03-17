Владимир Путин: Рассчитываем, что Джеруй будет пользоваться поддержкой властей

«Рассчитываем, что новое предприятие будет и впредь пользоваться поддержкой со стороны кыргызских властей», — заявил президент России Владимир Путин во время открытия золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй.

По его словам, начало работы Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй имеет действительно важное значение для российско-кыргызского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между странами.

«Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов. Речь идет о рекордных объемах российских инвестиций на территории Кыргызстана, которые составят порядка $600 миллионов. На Таласском горнодобывающем комплексе будут использоваться самые передовые технологии и оборудование, в том числе соответствующие всем природоохранным нормам и стандартам. Это позволит эффективно и без ущерба для окружающей среды добывать до пяти тонн золота в год», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российские инвесторы также нацелены оказывать серьезное финансовое содействие социальному развитию Таласской области. Руководитель предприятия уже сказал: для этих целей учрежден специальный фонд, куда ежегодно будет перечисляться до $2 миллионов. Значительные доходы получит государственный бюджет. Комбинат уже перечислил в кыргызскую казну $100 миллионов в качестве платы за лицензию на использование месторождения Джеруй. В дальнейшем налоговые платежи в бюджет Кыргызстана действительно вырастут и составят примерно $70 миллионов в год.

«Повторю: реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-кыргызского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами, что полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Кыргызстана в Москву. Мы благодарны за то, что вы совершили свой первый зарубежный визит именно в нашу столицу. Надеюсь, что все усилия, которые мы вместе прилагаем для того, чтобы сотрудничать на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения — ЕАЭС, а эти средства значительные, они исчисляются сотнями миллионов долларов, что эти наши совместные усилия будут и дальше способствовать реализации крупных, экономически выгодных для обеих сторон промышленных объектов. Я хочу пожелать всего самого доброго всем участникам этого процесса», — заключил лидер России.