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Власть

Артем Новиков: Надо обеспечить поступление выпускников детских домов в вузы

«Необходимо обеспечить обязательное поступление выпускников детских домов в высшие учебные и средние профессиональные учебные заведения», — заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании, где обсуждались вопросы их обеспечения образованием, трудоустройством, жильем и дальнейшей интеграцией.

По его словам, в стране принято много соответствующих программ на законодательном уровне, уровне правительства. Но нет гарантированных механизмов обучения выпускников детских домов в вузах и гарантированного дальнейшего трудоустройства.

«При этом мы говорим, что у нас дефицит кадров по ряду специальностей в энергетике, ветеринарии, образовании. После выпуска детей из учреждений профильные службы не ведут соответствующую работу по их дальнейшей судьбе и трудоустройству», — отметил Артем Новиков.

Выпускники социальных учреждений испытывают трудности при постановке на учет по месту жительства, получении паспорта. Низкое качество школьного образования не позволяет им поступить в вузы. Есть проблемы с отсутствием жилья.

«Потом мы удивляемся, когда видим заголовки новостей о вовлечении их в проституцию или криминал. Что им делать, если государство не обеспечивает им возможность для самореализации в жизни?» — возмутился чиновник.

Он поручил Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и социального развития в апреле проработать вопросы о надлежащей подготовке абитуриентов из детдомов к поступлению в вузы.

Не менее 100 грантовых мест в вузах с предоставлением общежития должны быть обеспечены уже в июле.

Колледжи и профтехучилища должны проработать с предприятиями вопросы последующего трудоустройства своих выпускников детей-сирот по их специальностям.

«Выпускники детских домов с лучшими результатами будут направляться на обучение в зарубежные вузы с последующим гарантированным трудоустройством в Кыргызстане в рамках имеющихся квот. Мы должны восстановить систему распределения кадров, на первом этапе хотя бы для выпускников детских домов», — заключил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186806/
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