Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за 15 лет присвоили высшие воинские звания

В Кыргызстане насчитывается больше 150 генералов. Только один беглый президент — Курманбек Бакиев присвоил высшие воинские звания более 30 офицерам, включая своего родного брата Жаныша Бакиева.

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Роза Отунбаева за полтора года своей работы на посту главы государства раздала генеральские погоны 13 офицерам, а Алмазбек Атамбаев — восьми. В это число входят бывшие и действующие чиновники Вооруженных сил, Минюста, органов прокуратуры, Финпола, МВД и других госорганов.

Садыр Жапаров не стал нарушать порочную практику и тоже раздает звания. 5 февраля 2021 года высшее специальное звание генерал-майора Финансовой полиции присвоено бывшему главе ГСБЭП Сыймыку Жапыкееву. По мнению большинства кыргызстанцев, звания у нас давно обесценились.

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Генералитет в бегах

В 2006 году Бусурманкул Табалдиев занял должность главы Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ). Тогда же ему присвоили генерал-майора. Спустя некоторое время после удачной спецоперации в Джалал-Абаде ему дали звание генерал-лейтенанта.

После скандала с героиновой матрешкой, которую подкинули лидеру оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву, Бусурманкул Табалдиев добровольно ушел в отставку. В 2013 году он вновь возглавил спецслужбы. Через год президент Алмазбек Атамбаев присвоил ему очередное воинское звание генерал-полковника.

А потом носитель государственных секретов Бусурманкул Табалдиев сбежал из страны. Его обвиняют в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

В 2008 году спецзвания генерал-майора Финансовой полиции удостоился Акимжан Муйбиллаев. После апрельских событий 2010-го экс-главу Финпола объявили в розыск. За него и других фигурантов дела предлагали от $20 до 100 тысяч. Затем по непонятным причинам его прекратили искать.

В 2019-м стало известно, что Муйбиллаева подозревают в изнасиловании 18-летней девушки. В итоге дело приняло новый оборот — пострадавшую осудили за вымогательство денег у генерала.

Бывший депутат Жогорку Кенеша Алишер Сабиров тоже генерал-майор. До депутатства он служил в органах, в 90-х годах возглавлял управление угрозыска в МВД. Имеет звание заслуженного юриста республики. Он выехал из страны спустя некоторое время после июньских событий 2010-го. Через два года нардеп Айнуру Алтыбаева заявила, что он якобы является инициатором столкновений. Однако на тот момент генпрокурор Аида Салянова сообщила, что доказательств причастности Сабирова к трагедии нет.

Генерал-майорами в 2011 году стали два заместителя министра внутренних дел Кашкар Джунушалиев и Курсан Асанов.

Оба милицейских чиновника сейчас фигуранты уголовных дел. Кашкар Джунушалиев после событий в октябре 2020 года сбежал из страны и находится в розыске.

От таможенников до чекистов

В 2008 году генеральские погоны получили заместитель председателя Таможенной службы Самсаалы Суваналиев и замгенпрокурора Марат Кошоев.

Самсаалы Суваналиев приходится родным братом нынешнего полпреда Баткенской области Омурбека Суваналиева. Последнему, кстати, в марте 2021-го присвоили классный чин государственного советника государственной гражданской службы I класса, что приравнивается к званию генерал-полковника.

Действующему председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву генеральское звание присвоили в декабре 2008 года. На тот момент он занимал должность министра чрезвычайных ситуаций. Спустя 13 лет он возглавил ГКНБ и получил погоны генерал-лейтенанта.

В 2012-м Камчыбека Ташиева, который был тогда депутатом Жогорку Кенеша, обвинили в попытке насильственного захвата власти. Через год его окончательно приговорили к лишению свободы. Так как он уже отсидел положенный срок наказания, под стражу его не взяли.

Спустя семь лет Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении него и вынес оправдательный приговор.

Настоящие и фальшивые

Звание генерал-майора получил и Бакытбек Калыев, будучи министром обороны в 2007 году. Потом он проходил по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010-го, судом полностью оправдан.

В 2009 году указом Курманбека Бакиева генерал-лейтенанта получил глава СНБ Мурат Суталинов.

После апрельской революции генерал покинул страну, но затем вернулся и предстал перед судом. Его посадили за решетку и признали виновным. Мурата Суталинова приговорили к 20 годам лишения свободы и лишили генеральского звания.

В тюрьме у Суталинова выявили рак почки четвертой терминальной стадии. Его освободили условно-досрочно в 2019 году.

В августе 2009-го Курманбек Бакиев подписал ряд указов о присвоении очередных специальных званий.

Тогда генерал-майора получили Расулберди Райимбердиев, Бактыбек Алымбеков и Талант Исаев.

После апрельской революции начальник Академии МВД Абдыкапар Мавлянов и замминистра внутренних дел по югу Расулберди Раимбердиев фигурировали в уголовном деле по факту массового убийства людей. Однако официального обвинения им так и не предъявили.

Генерал Талант Исаев занимал разные должности в системе МВД. После политического ареста его брата депутата Каната Исаева офицер ушел в отставку. В 2018 году он пришел на службу, а через два года вновь решил добровольно уйти.

В 2019-м Талант Исаев стал фигурантом уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением в бытность его вице-президентом ЗАО «Манас Менеджмент». Позже досудебное производство прекратили.

В феврале 2010 года генерал-майором стал на тот момент заместитель председателя Погранслужбы Рысбек Мирзаматов. Он фигурант уголовного дела о фальшивых ветеранах войны в Афганистане. Военная прокуратура до сих пор ведет проверку документации генерала.

Нынешний судья Конституционной палаты Мукамбет Касымалиев получил генерал-майора в марте 2010 года. Тогда он занимал пост заместителя министра чрезвычайных ситуаций.

За что судят генералов?

В октябре 2010-го президент переходного периода Роза Отунбаева присвоила генеральское звание Зарылбеку Рысалиеву. На тот момент он возглавлял Министерство внутренних дел.

Зарылбек Рысалиев проходит в качестве обвиняемого в деле о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

В 2011 году звание генерал-майора Вооруженных сил получил министр обороны Таалайбек Омуралиев. Он является фигурантом уголовного дела по незаконному распределению квартир в микрорайоне «Джал». Решением Бишкекского горсуда Омуралиев признан виновным и оштрафован на 5 миллионов сомов.

В 2015-м генералом стал экс-зампредседателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о контрабанде золота и содержится в СИЗО.

Его бывший коллега и одновременно подельник Болот Суюмбаев тоже получил звание генерал-майора. Сейчас он находится в розыске.

Бывший замглавы спецслужб получил диплом о высшем образовании спустя 25 лет после поступления. Причем окончил он Академию физкультуры и спорта экстерном.

Абдиль Сегизбаев генеральские погоны получил в 2016 году.

Пресс-секретарь бывшего президента Аскара Акаева Абдиль Сегизбаев возглавил ГКНБ в ноябре 2015-го. До своего назначения он был помощником Атамбаева.

Сейчас Абдиль Сегизбаев находится под стражей. Ему вменяют незаконное обогащение.

Звания приближенным

В декабре 2015 года генерал-майором стал на тот момент председатель Погранслужбы Райимберди Дуйшенбиев. Позже он возглавил Генеральный штаб.

В 2016-м бывший глава государства назначил своего охранника Улана Исраилова на должность министра внутренних дел. В 2017 году Атамбаев присвоил ему звание генерал-майора.

Улан Исраилов возглавлял МВД два года.

Напоследок

Перед тем как уйти в отставку, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о присвоении специальных и воинских званий генерал-майора бывшему первому заместителю главы ГКНБ Талантбеку Салиеву, экс-заместителям министра внутренних дел Мирлану Каниметову и Алмазбеку Орозалиеву.

Талантбек Салиев запомнился тем, что командовал спецоперацией по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в 2019 году. Известно, что во время беспорядков он получил ранение.

Во время пика пандемии коронавируса Азмазбек Орозалиев был комендантом Бишкека. После беспорядков в октябре 2010-го он также был среди сотрудников милиции, охраняющих столицу.

После побега Кашкара Джунушалиева его обязанности исполнял Мирлан Каниметов.

Кто на новенького

В феврале 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении званий генерал-майора министру внутренних дел Улану Ниязбекову, директору Антикоррупционной службы ГКНБ Бекбосуну Апсатарову и главе ГСИН Аскату Эгембердиеву.

Они ничем не отличились на службе, поэтому, за какие заслуги им дали такое звание, пока не понятно.

Из тех генералов, о которых мы написали, не привлекавшихся к ответственности можно пересчитать по пальцам. Высшее воинское и специальное звание должно присваиваться людям с безупречной репутацией. Репутацию в Кыргызстане нынче опустили ниже некуда...