Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за 15 лет присвоили высшие воинские звания

В Кыргызстане насчитывается больше 150 генералов. Только один беглый президент — Курманбек Бакиев присвоил высшие воинские звания более 30 офицерам, включая своего родного брата Жаныша Бакиева.
Роза Отунбаева за полтора года своей работы на посту главы государства раздала генеральские погоны 13 офицерам, а Алмазбек Атамбаев — восьми. В это число входят бывшие и действующие чиновники Вооруженных сил, Минюста, органов прокуратуры, Финпола, МВД и других госорганов.
Садыр Жапаров не стал нарушать порочную практику и тоже раздает звания. 5 февраля 2021 года высшее специальное звание генерал-майора Финансовой полиции присвоено бывшему главе ГСБЭП Сыймыку Жапыкееву. По мнению большинства кыргызстанцев, звания у нас давно обесценились.
24.kg вспоминает, кого власти обласкали.
Генералитет в бегах
В 2006 году Бусурманкул Табалдиев занял должность главы Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ). Тогда же ему присвоили генерал-майора. Спустя некоторое время после удачной спецоперации в Джалал-Абаде ему дали звание генерал-лейтенанта.
После скандала с героиновой матрешкой, которую подкинули лидеру оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву, Бусурманкул Табалдиев добровольно ушел в отставку. В 2013 году он вновь возглавил спецслужбы. Через год президент Алмазбек Атамбаев присвоил ему очередное воинское звание генерал-полковника.
А потом носитель государственных секретов Бусурманкул Табалдиев сбежал из страны. Его обвиняют в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.
В 2008 году спецзвания генерал-майора Финансовой полиции удостоился Акимжан Муйбиллаев. После апрельских событий 2010-го экс-главу Финпола объявили в розыск. За него и других фигурантов дела предлагали от $20 до 100 тысяч. Затем по непонятным причинам его прекратили искать.
В 2019-м стало известно, что Муйбиллаева подозревают в изнасиловании 18-летней девушки. В итоге дело приняло новый оборот — пострадавшую осудили за вымогательство денег у генерала.
Бывший депутат Жогорку Кенеша Алишер Сабиров тоже генерал-майор. До депутатства он служил в органах, в 90-х годах возглавлял управление угрозыска в МВД. Имеет звание заслуженного юриста республики. Он выехал из страны спустя некоторое время после июньских событий 2010-го. Через два года нардеп Айнуру Алтыбаева заявила, что он якобы является инициатором столкновений. Однако на тот момент генпрокурор Аида Салянова сообщила, что доказательств причастности Сабирова к трагедии нет.
Генерал-майорами в 2011 году стали два заместителя министра внутренних дел Кашкар Джунушалиев и Курсан Асанов.
Оба милицейских чиновника сейчас фигуранты уголовных дел. Кашкар Джунушалиев после событий в октябре 2020 года сбежал из страны и находится в розыске.
От таможенников до чекистов
В 2008 году генеральские погоны получили заместитель председателя Таможенной службы Самсаалы Суваналиев и замгенпрокурора Марат Кошоев.
Самсаалы Суваналиев приходится родным братом нынешнего полпреда Баткенской области Омурбека Суваналиева. Последнему, кстати, в марте 2021-го присвоили классный чин государственного советника государственной гражданской службы I класса, что приравнивается к званию генерал-полковника.
Действующему председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву генеральское звание присвоили в декабре 2008 года. На тот момент он занимал должность министра чрезвычайных ситуаций. Спустя 13 лет он возглавил ГКНБ и получил погоны генерал-лейтенанта.
В 2012-м Камчыбека Ташиева, который был тогда депутатом Жогорку Кенеша, обвинили в попытке насильственного захвата власти. Через год его окончательно приговорили к лишению свободы. Так как он уже отсидел положенный срок наказания, под стражу его не взяли.
Спустя семь лет Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении него и вынес оправдательный приговор.
Настоящие и фальшивые
Звание генерал-майора получил и Бакытбек Калыев, будучи министром обороны в 2007 году. Потом он проходил по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010-го, судом полностью оправдан.
В 2009 году указом Курманбека Бакиева генерал-лейтенанта получил глава СНБ Мурат Суталинов.
После апрельской революции генерал покинул страну, но затем вернулся и предстал перед судом. Его посадили за решетку и признали виновным. Мурата Суталинова приговорили к 20 годам лишения свободы и лишили генеральского звания.
В тюрьме у Суталинова выявили рак почки четвертой терминальной стадии. Его освободили условно-досрочно в 2019 году.
В августе 2009-го Курманбек Бакиев подписал ряд указов о присвоении очередных специальных званий.
Тогда генерал-майора получили Расулберди Райимбердиев, Бактыбек Алымбеков и Талант Исаев.
После апрельской революции начальник Академии МВД Абдыкапар Мавлянов и замминистра внутренних дел по югу Расулберди Раимбердиев фигурировали в уголовном деле по факту массового убийства людей. Однако официального обвинения им так и не предъявили.
Генерал Талант Исаев занимал разные должности в системе МВД. После политического ареста его брата депутата Каната Исаева офицер ушел в отставку. В 2018 году он пришел на службу, а через два года вновь решил добровольно уйти.
В 2019-м Талант Исаев стал фигурантом уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением в бытность его вице-президентом ЗАО «Манас Менеджмент». Позже досудебное производство прекратили.
В феврале 2010 года генерал-майором стал на тот момент заместитель председателя Погранслужбы Рысбек Мирзаматов. Он фигурант уголовного дела о фальшивых ветеранах войны в Афганистане. Военная прокуратура до сих пор ведет проверку документации генерала.
Нынешний судья Конституционной палаты Мукамбет Касымалиев получил генерал-майора в марте 2010 года. Тогда он занимал пост заместителя министра чрезвычайных ситуаций.
За что судят генералов?
В октябре 2010-го президент переходного периода Роза Отунбаева присвоила генеральское звание Зарылбеку Рысалиеву. На тот момент он возглавлял Министерство внутренних дел.
Зарылбек Рысалиев проходит в качестве обвиняемого в деле о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.
В 2011 году звание генерал-майора Вооруженных сил получил министр обороны Таалайбек Омуралиев. Он является фигурантом уголовного дела по незаконному распределению квартир в микрорайоне «Джал». Решением Бишкекского горсуда Омуралиев признан виновным и оштрафован на 5 миллионов сомов.
В 2015-м генералом стал экс-зампредседателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о контрабанде золота и содержится в СИЗО.
Его бывший коллега и одновременно подельник Болот Суюмбаев тоже получил звание генерал-майора. Сейчас он находится в розыске.
Бывший замглавы спецслужб получил диплом о высшем образовании спустя 25 лет после поступления. Причем окончил он Академию физкультуры и спорта экстерном.
Абдиль Сегизбаев генеральские погоны получил в 2016 году.
Пресс-секретарь бывшего президента Аскара Акаева Абдиль Сегизбаев возглавил ГКНБ в ноябре 2015-го. До своего назначения он был помощником Атамбаева.
Сейчас Абдиль Сегизбаев находится под стражей. Ему вменяют незаконное обогащение.
Звания приближенным
В декабре 2015 года генерал-майором стал на тот момент председатель Погранслужбы Райимберди Дуйшенбиев. Позже он возглавил Генеральный штаб.
В 2016-м бывший глава государства назначил своего охранника Улана Исраилова на должность министра внутренних дел. В 2017 году Атамбаев присвоил ему звание генерал-майора.
Улан Исраилов возглавлял МВД два года.
Напоследок
Перед тем как уйти в отставку, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о присвоении специальных и воинских званий генерал-майора бывшему первому заместителю главы ГКНБ Талантбеку Салиеву, экс-заместителям министра внутренних дел Мирлану Каниметову и Алмазбеку Орозалиеву.
Талантбек Салиев запомнился тем, что командовал спецоперацией по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в 2019 году. Известно, что во время беспорядков он получил ранение.
Во время пика пандемии коронавируса Азмазбек Орозалиев был комендантом Бишкека. После беспорядков в октябре 2010-го он также был среди сотрудников милиции, охраняющих столицу.
После побега Кашкара Джунушалиева его обязанности исполнял Мирлан Каниметов.
Кто на новенького
В феврале 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении званий генерал-майора министру внутренних дел Улану Ниязбекову, директору Антикоррупционной службы ГКНБ Бекбосуну Апсатарову и главе ГСИН Аскату Эгембердиеву.
Они ничем не отличились на службе, поэтому, за какие заслуги им дали такое звание, пока не понятно.
Из тех генералов, о которых мы написали, не привлекавшихся к ответственности можно пересчитать по пальцам. Высшее воинское и специальное звание должно присваиваться людям с безупречной репутацией. Репутацию в Кыргызстане нынче опустили ниже некуда...