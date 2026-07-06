Найти мастера стало проще: в MProfi появилась функция «Создать задачу»

Когда дома ломается кран, перестает работать кондиционер или требуется собрать новую мебель, поиск подходящего специалиста часто превращается в отдельную проблему. Нужно просматривать десятки анкет, сравнивать мастеров, звонить каждому по очереди и ждать ответа. При этом не всегда понятно, какой именно специалист нужен для конкретной задачи.
Теперь решить этот вопрос стало проще. MProfi в приложении MBANK в рамках сервиса «Услуги» запустил новую функцию «Опишите задачу», которая позволяет разместить описание необходимой услуги и дождаться отклика подходящих специалистов.
Как работает услуга «Создать задачу»
Пользователю достаточно один раз создать задачу: выбрать категорию услуги, описать, что необходимо сделать, указать местоположение и опубликовать заявку. Если запрос соответствует специализации мастера и его зоне работы, он получает уведомление и может напрямую связаться с клиентом для уточнения деталей и согласования заказа.
Через MProfi можно разместить задачи по самым востребованным бытовым услугам, включая:
- ремонт «под ключ» и сборку мебели;
- сантехнические и электромонтажные работы;
- клининг, садоводство, репетиторство;
- бухгалтерские и юридические услуги
и другие категории услуг.
Такой формат экономит время и делает поиск исполнителя более удобным, особенно в ситуациях, когда помощь нужна как можно быстрее.
Как воспользоваться новой услугой:
- Откройте приложение MBANK.
- Зайдите в сервис MProfi.
- Нажмите кнопку «Опишите задачу».
- Выберите категорию услуги (например: ремонт, сантехника, электрика, клининг, мебель, кондиционеры).
- Выберите тип задачи, опишите, что именно нужно сделать (например: «Нужно установить кондиционер» или «Нужно починить кран», укажите местоположение).
- Опубликуйте задачу.
Готово! Если задача соответствует профилю мастеров, они получат пуш-уведомление и свяжутся с вами напрямую.
После публикации подходящие мастера получают уведомление и могут самостоятельно связаться с клиентом для обсуждения деталей заказа.
Новая функция особенно полезна тем, кто ценит свое время и хочет быстрее решить бытовые вопросы без долгого поиска исполнителя. Вместо того чтобы обзванивать десятки специалистов, достаточно один раз разместить заявку — дальше система сама поможет донести ее до подходящих мастеров.
Создать свою первую задачу уже можно в сервисе MProfi в приложении MBANK.
MBANK — первый цифровой!
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