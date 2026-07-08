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Бизнес

Новые тарифы на рыболовные билеты: оформить разрешение можно онлайн в MegaPay

По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Минсельхоз снизил стоимость разрешений на любительскую рыбалку на озере Иссык-Куль. В зависимости от срока действия билета снижение составило более 50 процентов.

Оформить рыболовный билет по новым тарифам можно онлайн в мобильном приложении MegaPay. Сервис позволяет получить разрешение всего за несколько минут без посещения государственных учреждений.

Согласно обновленным тарифам, стоимость разрешений на вылов чебака, чебачка и сазана составляет: на одни сутки — 313 сомов (ранее 613 сомов), на двое суток — 463 сома (вместо 1 тысячи 63 сомов), на трое суток — 613 сомов (вместо 1 тысячи 513 сомов).

Для любительского вылова иссык-кульского чилингира действуют следующие тарифы: на одни сутки — 363 сома (вместо 763 сомов), на двое суток — 563 сома (вместо 1 тысячи 363 сомов), на трое суток — 763 сома (вместо 1 тысячи 963 сомов).

Чтобы оформить разрешение, достаточно скачать или обновить приложение MegaPay, перейти в раздел «Сервисы» → «Досуг, развлечение» → «Рыболовный билет КР», выбрать параметры рыбалки, ознакомиться с правилами и оплатить билет. После оформления документ автоматически сохраняется в приложении в разделе «Мои билеты». Его можно скачать в формате PDF и предъявить инспектору при проверке.

Электронный рыболовный билет содержит уникальный QR-код, позволяющий оперативно проверить его подлинность и срок действия, что делает процесс оформления и контроля разрешений более удобным и прозрачным.

Напомним, сервис «Рыболовный билет КР» реализован совместными усилиями MegaPay и Департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики при поддержке Государственного учреждения «АгроСмарт».

Лицензии НБ КР № № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381101/
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