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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум. На зарплату членам ТИК и УИК уйдет 5 миллионов 758 тысяч сомов

На заработную плату членам избирательных комиссий уйдет 5 миллионов 758 тысяч сомов. Об этом говорится в смете расходов на проведение референдума по принятию проекта новой Конституции, назначенного на 11 апреля. 

Уточняется, что услуги связи обойдутся в 900 тысяч сомов, а транспортные расходы в 2,3 миллиона сомов. Расходы на служебные поездки составят 11 миллионов 545 тысяч сомов. 

Сама кампания будет стоить 55 миллионов 642 тысячи сомов. 

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186475/
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