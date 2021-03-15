Референдум. Агитационные группы должны создать избирательные фонды

Агитационные группы за и против предлагаемого проекта новой редакции Конституции, вынесенного на референдум 11 апреля, могут оплачивать материалы в СМИ только через избирательные фонды. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, создать фонды группы должны не позднее чем в течение четырех календарных дней после прохождения регистрации. Уточняется, что все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, агитаторы обязаны прекратить в 18.00 10 апреля.

Предоставить отчет о размерах и источниках создания фонда, а также всех произведенных затратах группы обязаны в срок не позднее 30 календарных дней с момента подведения официальных итогов плебисцита.

В ЦИК уточнили, что группы, выступающие против предложенной редакции, также могут агитировать и против самого всенародного голосования.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.