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Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Референдум. Агитационные группы должны создать избирательные фонды

Агитационные группы за и против предлагаемого проекта новой редакции Конституции, вынесенного на референдум 11 апреля, могут оплачивать материалы в СМИ только через избирательные фонды. Об этом сообщает ЦИК. 

По данным ведомства,  создать фонды группы должны не позднее чем в течение четырех календарных дней после прохождения регистрации. Уточняется, что все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, агитаторы обязаны прекратить в 18.00 10 апреля. 

Предоставить отчет о размерах и источниках создания фонда, а также всех произведенных затратах группы обязаны в срок не позднее 30 календарных дней с момента подведения официальных итогов плебисцита. 

В ЦИК уточнили, что группы, выступающие против предложенной редакции, также могут агитировать и против самого всенародного голосования. 

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186449/
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