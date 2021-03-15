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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Референдум. Бюллетени изготовят до 1 апреля

Бюллетени для референдума по принятию проекта новой редакции Конституции, назначенного на 11 апреля, изготовят не позднее 1 апреля. Об этом говорится в календарном плане, утвержденном ЦИК.

Как сообщили в ведомстве, текст бюллетеня, в котором будет только один вопрос — за или против предлагаемой редакции Основного закона, предстоит утвердить до 22 марта. На участки, включая те, что расположены за рубежом, бюллетени поступят до 9 апреля.

Уточняется, что голосование вне помещений пройдет в день тишины — 10 апреля. Заявления об участии в нем нужно подать не позднее 8 апреля.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186395/
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