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Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Строительство многоэтажки на месте футбольного поля приостановлено

Вице-мэр Азамат Сагындык уулу встретился с жителями 6-го микрорайона и заявил, что строительство многоэтажного жилого дома на месте футбольной площадки приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что во встрече также принял участие и представитель BSK Capital Group Эрлан Солтонбеков.

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«В ходе обсуждения вице-мэр отметил, что нужно прийти к компромиссу и решить вопрос согласно закону КР. По итогам вице-мэр поручил соответствующим городским службам провести детальную проверку материалов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Азамат Сагындык уулу также провел первое заседание рабочей группы в Октябрьском акимиате.

«Приняли участие жители улицы Бектенова, глава Октябрьского района Данияр Арпачиев, руководители городских служб. Обсуждены вопросы реконструкции дорог и строительства моста на улице Бектенова. В ходе встречи соответствующим службам поручено ознакомить горожан со схемой проведения строительных работ», — отметили в мэрии.

Работы по ремонту улиц официально стартовали осенью 2020 года. В мэрии сообщают, что проведены все подготовительные работы: определены приоритетные улицы из общего числа (60), в этом году отремонтируют 43, в 2022-м — 17 улиц. Проведены работы по определению и вынесению оси дорог, разработаны схемы временного закрытия с учетом предложений городских служб по ремонту инженерных сетей.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186364/
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