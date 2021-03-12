18:20
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Власть

Завершился государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан

Завершился государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан, глава государства вернулся в Бишкек. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения президента.

В ходе двухдневного государственного визита Садыр Жапаров встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, с главами обеих палат парламента Узбекистана — председателем Сената Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.

Напомним, первый зарубежный визит Садыра Жапарова после вступления в должность президента состоялся в Россию, затем он с официальным визитом посетил Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186325/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров пообещал защищать судей, но предупредил об ответственности
Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова
Президент Кыргызстана вылетел в Казахстан. Кто еще в составе делегации
В аппарате президента обсудили меры реализации указа о новой кадровой политике
Проект новой Конституции. За что президент может быть отрешен от должности
Администрация президента, кабинет министров. Что поменяли в новой Конституции
Проект новой Конституции. Садыр Жапаров сможет баллотироваться во второй раз
Новая Конституция обязывает президента выступать ежегодно с посланием к народу
Учитесь у Кыргызстана. В Госдуме России посоветовали США, как проводить выборы
Президент Беларуси поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах
Популярные новости
Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков&nbsp;&mdash; политическая ошибка моего отца Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков — политическая ошибка моего отца
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
Бизнес
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
12 марта, пятница
18:16
Пункт пропуска «Каркыра» на границе с Казахстаном возобновит работу с 1 апреля Пункт пропуска «Каркыра» на границе с Казахстаном возоб...
18:05
Местные выборы. Суд не удовлетворил иск правозащитника против ТИК Бишкека
18:03
В Кыргызстане 89 процентов граждан не знают, что за подкуп голосов наказывают
17:54
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 35-летний Амантур Кочорбаев
17:47
Две женщины пытались провезти килограмм золота в Узбекистан. Их задержали