Завершился государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан, глава государства вернулся в Бишкек. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения президента.

В ходе двухдневного государственного визита Садыр Жапаров встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, с главами обеих палат парламента Узбекистана — председателем Сената Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.

Напомним, первый зарубежный визит Садыра Жапарова после вступления в должность президента состоялся в Россию, затем он с официальным визитом посетил Казахстан.