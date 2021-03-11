Голосование по референдуму. В парламенте присутствует всего 45 депутатов

Парламент сегодня во втором и третьем чтениях должен рассмотреть законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Табло показало, что зарегистрировалось 77 депутатов, однако фактически в зале заседаний Жогорку Кенеша присутствует всего 45 нардепов.

За повестку дня проголосовал 61 нардеп.

Напомним, накануне депутаты не стали голосовать за назначение референдума по принятию новой редакции Конституции, поскольку в зале присутствовали только 65 парламентариев. Для принятие проекта закона необходимо 80 голосов депутатов.