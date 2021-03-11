11:41
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Власть

Кыргызстанцы за рубежом смогут получать нужные справки дистанционно

Кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, смогут получать необходимые справки дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, с помощью автоматизированной информационной системы «Истребование» граждане смогут запросить различные документы социально-правового характера из госорганов Кыргызстана.

Можно запросить справки о налоговой задолженности, пенсии, периодах работы застрахованного лица, брачной правоспособности, отсутствии судимости, подтвердить подлинность водительских удостоверений и документов об образовании.

Запуск АИС «Истребование» позволит сократить сроки предоставления информации из госорганов заявителям за рубежом.

Выдаваемые электронные справки будут также заверять электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно будет проверить на сайте МИД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186043/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
На одном из кыргызстанских порталов продают фальшивые справки о доходах
В Бишкеке налоговые органы заверили 54 тысячи 378 справок жителей города
В мэрии разъяснили, какие нужны справки для домработниц, репетиторов, нянечек
О справках: если налоговики требуют погасить долги, звоните первому вице-мэру
Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
Чтобы получить 126 справок, кыргызстанцы 286 раз представляют 96 документов
Кыргызстанцев обещают избавить от бумажной волокиты. В очередной раз
Популярные новости
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
&laquo;Газпром&raquo; работает в&nbsp;Кыргызстане себе в&nbsp;убыток: в&nbsp;ЖК обсуждают цены на&nbsp;газ «Газпром» работает в Кыргызстане себе в убыток: в ЖК обсуждают цены на газ
В&nbsp;Баткенской области может появиться свое правительство В Баткенской области может появиться свое правительство
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
Благодарность за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие детско-юношеского футбола Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
Не&nbsp;пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и&nbsp;АПЛ Не пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
11 марта, четверг
11:31
Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали....
11:24
Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО
11:16
COVID-19 в мире. Заразились более 117,9 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
11:12
ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
11:01
Голосование по референдуму. Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО