Кыргызстанцы за рубежом смогут получать нужные справки дистанционно

Кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, смогут получать необходимые справки дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, с помощью автоматизированной информационной системы «Истребование» граждане смогут запросить различные документы социально-правового характера из госорганов Кыргызстана.

Можно запросить справки о налоговой задолженности, пенсии, периодах работы застрахованного лица, брачной правоспособности, отсутствии судимости, подтвердить подлинность водительских удостоверений и документов об образовании.

Запуск АИС «Истребование» позволит сократить сроки предоставления информации из госорганов заявителям за рубежом.

Выдаваемые электронные справки будут также заверять электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно будет проверить на сайте МИД.