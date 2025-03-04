Медсправки 083 продавали. Цифровые решения помогут бороться с этим

Цифровые решения помогут бороться с подделкой и продажей медицинских справок в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Гуласыл Сутуева.

По ее словам, в медицине есть много различных форм справок для медосмотров, одна из них — форма 083 для будущих водителей.

«В первую очередь мы должны обратить внимание не на быстроту и оперативность выдачи справок, а на качество. Очень плохая была практика, когда справки не выдавались, а продавались. Давайте открыто говорить об этом. Много было случаев, даже уголовные дела возбуждались на врачей и главных медсестер, которые эти вещи организовали. Поэтому единственный выход на сегодня — цифровизация процесса. И в то же время нельзя забывать о качестве медицинского осмотра», — сказала Гуласыл Сутуева.

Она отметила, что справки продают не для того, чтобы быстро их получить, а, возможно, для сокрытия болезней.

«С цифровым решением будем обращать внимание именно на качество медосмотра, чтобы будущий водитель обязательно был осмотрен. Возможно, у человека плохое зрение, он об этом знает и прибегает к услугам тех лиц, кто мог бы организовать продажу справки. Но пока у человека в электронной амбулаторной карте не будет записи о приеме у окулиста, он не сможет получить форму 083. То же самое с осмотром у психиатра и так далее», — пояснила Гуласыл Сутуева.

Она добавила, у каждого врача есть свой код, и за каждую печать и подпись в электронной амбулаторной карте они будут отвечать лично.

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Гуласыл Сутуева подчеркнула, что решение о пригодности человека к вождению будет приниматься экспертной комиссией, а узкие специалисты будут вносить в медкарту лишь данные о состоянии здоровья, в том числе о наличии хронических заболеваний.

Напомним, в КР дан старт новому этапу программы «Правительственные акселераторы». По словам главы кабмина Адылбека Касымалиева, для получения медицинской справки 083 требуется посещение восьми врачей и это занимает до семи дней, что создает неудобства и риски подделок бумажных справок.

Для решения проблемы поручено разработать и внедрить цифровые модули и сервисы для Минздрава и Госагентства по регистрации транспортных средств, обеспечив интеграцию систем. Планируется, что справка будет автоматически направляться в базу данных агентства после медосмотра, исключая бумажный документооборот.

В прошлом году около 175 тысяч граждан получили справку 083.