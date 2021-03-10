Перекрытие дорог в Жумгале. С митингующими встретились представители Минтранса

Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций просит жителей Джумгальского района отнестись с пониманием к их работе. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отметим, сегодня сельчане перекрыли дорогу. Они требуют, чтобы компания, которая начала строить часть альтернативной дороги север — юг, завершила работы.

По данным министерства, на месте инцидента работает рабочая группа, состоящая из руководителей и специалистов группы реализации инвестиционных проектов и департамента дорожного хозяйства.

«Сегодня представители рабочей группы от министерства встретились с митингующими и провели разъяснительную работу по статусу проекта строительства участка дороги Эпкин — Башкууганды. Они объяснили местным жителям, что в декабре 2020 года из-за коррупционных проявлений подрядчика контракт с «Тодини Конструкциони» досрочно расторгнут. Отбор нового подрядчика осуществляется в соответствии с процедурами АБР, за счет которого реализуется проект. Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций принимает все необходимые меры по ускорению процедур, и планируется, что подрядчик будет отобран и приступит к работе на участке в июне-июле», — отмечают в министерстве.

До этого содержание проектного участка будет выполняться местными ДЭУ-24 и ДЭУ-955.

«С декабря 2020 года по настоящее время эти организации осуществляли содержание проектного участка за счет бюджета, но из-за ограниченных средств в полном объеме выполнить работы не представлялось возможным», — пояснили в ведомстве.

И добавили, что сейчас решается вопрос финансирования работ по содержанию.