Президент Кыргызстана и глава МИД Турции выступили за расширение сотрудничества

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом.

Глава государства отметил высокий уровень кыргызско-турецких дипломатических отношений, которым в 2021 году исполняется 30 лет.

По его словам, за последние месяцы между странами решен ряд важных вопросов. Садыр Жапаров также выразил благодарность турецкой стороне за помощь, оказанную Кыргызстану в борьбе с пандемией.

Он отметил важность расширения промышленного сотрудничества, создания совместных предприятий, развития деловых отношений в сельскохозяйственном секторе, а также в текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других сферах.

Глава КР также подчеркнул необходимость реализации значимых проектов, отвечающих экономическому потенциалу Кыргызстана и Турции, добавив, что стороны должны приложить максимальные усилия для доведения совместного товарооборота до $1 миллиарда.

Кроме того, Садыр Жапаров отметил высокий уровень культурно-гуманитарного взаимодействия и заявил, что кыргызская сторона готова поделиться опытом и оказать содействие в организации IV Всемирных игр кочевников.

Мевлют Чавушоглу передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил конструктивный диалог на уровне министров иностранных дел двух государств и выразил заинтересованность турецкой стороны в наращивании тесных взаимосвязей с Кыргызстаном, продвижении вопросов по всем направлениям совместного сотрудничества.

Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что турецкая сторона особое внимание уделяет развитию торгово-экономического взаимодействия.