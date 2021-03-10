В Баткенской области может появиться свое правительство

В рамках обсуждения вопроса о придании особого статуса Баткенской области рассматривается предложение об усилении полномочий полномочного представительства правительства. В том числе возможно создание регионального правительства и областного кенеша. Об этом сегодня на брифинге в формате онлайн сообщил заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев.

По его словам, эти предложения сейчас обсуждаются.

Данияр Иманалиев напомнил, что принято решение о разработке и принятии особого статуса Баткенской области. Этот статус позволит самостоятельно формировать управленческую структуру и бюджет в регионе.

«Особый статус области затрагивает вопросы обеспечения участия населения в принятии управленческих решений, это касается диалога и обратной связи между населением и местными властями. Специальный статус предполагает социально-экономическое развитие, создание рабочих мест. Также обсуждаются усиление полномочий института губернаторства, возможное создание областного правительства — областного кенеша», — заключил он.

Баткенская область — самый проблемный регион страны. Здесь часто происходят приграничные конфликты, потому что вопрос демаркации и делимитации отдельных участков госграницы до сих пор не решен.