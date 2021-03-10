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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Если что поменяем. Депутат предложил обсудить Конституцию с Садыром Жапаровым

В парламенте предлагают сначала обсудить проект новой редакции Конституции вместе с президентом Садыром Жапаровым. Пригласить главу государства и председателя Верховного суда сегодня на заседание предложил депутат Бакыт Торобаев.

Он призвал коллег не противостоять новому документу и уважать выбор народа по форме правления.

«Восемьдесят процентов населения проголосовали за президентское правление. Давайте уважать народ. Если будет неправильно, через полгода — год поменяем. Чтобы поставить точку и получить ответы на все вопросы, давайте пригласим президента и председателя Верховного суда», — сказал Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185908/
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10 марта, среда
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