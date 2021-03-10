Законопроект о референдуме внесли в повестку с нарушением регламента ЖК

Жогорку Кенеш внес в повестку дня законопроект о назначении референдума по принятию новой редакции Конституции Кыргызской Республики. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Депутат Жанар Акаев отметил, что при внесении проекта закона допущены нарушения регламента.

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«Мы повестку дня уже утвердили. Начали рассматривать вопросы. После этого нельзя вносить изменения в повестку заседания. Это нарушение регламента. Итак после первого чтения не было заседания комитета», — сказал депутат.

Жанар Акаев призвал коллег при рассмотрении конституционного закона строго придерживаться регламента и законов.

«Во время голосования при принятии в первом чтении многих депутатов не было в зале. Проголосовали даже те, кто сидит в тюрьме. Надо вернуться к первому чтению. Иначе это будет позорной Конституцией», — заявил нардеп.