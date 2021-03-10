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Власть

Президент США Джо Байден во время речи забыл имя стоящего рядом министра обороны

Фото © Reuters. Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию в Белом доме, выступая с речью, посвященной женщинам-военнослужащим. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Глава государства, видимо, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, который стоял рядом с ним.

«Я хочу поблагодарить... Э-э, ну... Бывшего генерала... Я продолжаю называть его генералом... Это тот парень, который управляет там, этой конторой... В общем, я хочу поблагодарить его за все, что он сделал», — сказал президент США, говоря о руководителе Пентагона.

Ранее президент назвал министра обороны «секретарем Остином», прочтя это с телесуфлера. Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира Министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Мероприятие было посвящено назначению генерал-лейтенанта Лоры Ричардсон главой Южного командования США, а генерала ВВС Жаклин Ван Овост — Транспортного командования США.

Это не первый раз, когда Джо Байден забывает чье-то имя или совершает оплошность на публике. В декабре 2020-го он нечаянно назвал Камалу Харрис лидером страны, хотя она занимает должность вице-президента. Инцидент произошел во время выступления политика в родном городе Уилмингтон еще до его инаугурации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185868/
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