Джо Байден с небольшим перевесом опережает Дональда Трампа по результатам опроса

Президент США Джо Байден с небольшим отрывом опережает бывшего главу страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные нового опроса Quinnipiac University. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно данным опроса, Джо Байдена поддерживают 48 процентов избирателей, а Дональда Трампа — 45 процентов.

Между тем, когда опрос расширяется и включает независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди-младшего и претендентов от сторонних организаций Джилл Стайн и Корнела Уэста, Дональд Трамп опережает Джо Байдена с 39 процентами против 38.

Как свидетельствуют данные опроса, Кеннеди-младшего поддерживают 13 процентов избирателей, Стайн — 4 процента, Уэста — 3 процента.

Опрос проводили среди 1 тысячи 407 зарегистрированных избирателей по всей стране с 21 по 25 марта. Погрешность составила 2,6 процента.