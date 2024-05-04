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Общество

Защита прав верующих. США хотят включить Кыргызстан в список особого наблюдения

Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) в своем докладе за текущий год впервые рекомендовала правительству Штатов включить Кыргызстан в список «особого наблюдения» (Special Watch List).

1 мая комиссия опубликовала ежегодный доклад и рекомендации, в которых говорится о нарушениях религиозной свободы во всем мире. Впервые все пять государств Центральной Азии были так или иначе упомянуты в отчете за нарушения религиозных свобод.

USCIRF — это независимый двухпартийный федеральный орган, который контролирует статус свободы религии за рубежом с целью выработки политических рекомендаций президенту, государственному секретарю и Конгрессу США.

В докладе за 2024-й впервые упоминается Кыргызстан: USCIRF рекомендует включить республику в список «особого наблюдения» наряду с Казахстаном и Узбекистаном. Остальные страны, рекомендованные для включения в данный список, — Алжир, Египет, Индонезия, Ирак, Малайзия, Шри-Ланка, Сирия и Турция.

Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира в докладе вновь рекомендует включить Таджикистан и Туркменистан в список государств, вызывающих особую обеспокоенность (CPC) наряду с Китаем, Кубой, Эритреей, Ираном, Никарагуа, Северной Кореей, Мьянмой, Пакистаном, Россией и Саудовской Аравией.

Рекомендация включить КР в список «особого наблюдения» основана на усилении религиозных репрессий со стороны правительства страны в прошлом году».

USCIRF пишет, что в 2023-м власти Кыргызстана «все чаще применяли давно существующее ограничительное законодательство, регулирующее религию».

В докладе комиссии говорится, что Кыргызская Республика преследует мусульман, «которые исповедуют форму ислама, отклоняющуюся от предпочтительной государственной интерпретации», а также немусульман, включая католиков, протестантов, свидетелей Иеговы и кришнаитов.

В прошлом году правительство страны часто наказывало таких людей за их мирную религиозную деятельность и клеймило их и их убеждения как «экстремистские», чуждые или нетрадиционные.

USCIRF

В течение года власти вели список «экстремистских» групп, в который включали мирные религиозные организации, и задерживали предполагаемых членов под предлогом борьбы с «экстремизмом» — понятием, нечетко определенным в законодательстве КР.

Власти провели массовую проверку религиозных учреждений и оштрафовали, приостановили деятельность и закрыли сотни мечетей и медресе по всему государству.

USCIRF

Среди других вопросов, затронутых Комиссией США по свободе вероисповедания в странах мира в отношении религиозных свобод в Кыргызстане, — предложение депутата парламента о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, и длинной бороды, а также высказывания председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева о тех, чья религиозная практика «отличается от традиционной исламской религии, которую исповедовали наши предки».

USCIRF заметила, что Государственная комиссия по делам религий КР представила новый проект закона о религии, который «еще больше ограничит и секьюритизирует мирные религиозные практики».

В докладе комиссия рекомендует правительству США поднять вопрос о свободе вероисповедания перед кабмином Кыргызстана, начать работу с властями республики над пересмотром закона о религии 2008-го и других законодательных актов в соответствии с международными стандартами в области прав человека и настоятельно призвать правительство обратиться за консультативным заключением по проекту закона о религии в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293208/
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