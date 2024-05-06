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Техноблог

Истребитель под управлением искусственного интеллекта совершил полет в США

Фото Lockheed Martin. Экспериментальный истребитель Vista X-62A

Министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Фрэнк Кендалл поднялся в воздух на экспериментальном истребителе F-16 под управлением искусственного интеллекта. Об этом сообщил «Голос Америки».

По данным издания, несмотря на то что технология еще не до конца разработана, ВВС США планируют иметь более 1 тысячи беспилотных боевых самолетов с поддержкой ИИ, первые из которых будут готовы к 2028 году.

«Фрэнк Кендалл заявил, что увидел достаточно, чтобы наделить искусственный интеллект возможностью принимать решение об использовании оружия в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293259/
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