Истребитель под управлением искусственного интеллекта совершил полет в США

Министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Фрэнк Кендалл поднялся в воздух на экспериментальном истребителе F-16 под управлением искусственного интеллекта. Об этом сообщил «Голос Америки».

По данным издания, несмотря на то что технология еще не до конца разработана, ВВС США планируют иметь более 1 тысячи беспилотных боевых самолетов с поддержкой ИИ, первые из которых будут готовы к 2028 году.

«Фрэнк Кендалл заявил, что увидел достаточно, чтобы наделить искусственный интеллект возможностью принимать решение об использовании оружия в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.