Связан с Матраимовым. Шайлообек Атазов требует отставки генерального прокурора

Экс-депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Пост опубликован на странице Атазова в Facebook.

Шайлообек Атазов настаивает на том, что необходимо отправить в отставку генерального прокурора Курманкула Зулушева. Бывший депутат называет это «требованием времени».

По мнению Атазова: «Зулушев уже 3,5 года мучает простых людей и разрушает судьбы многих семей».

Экс-депутат считает, что Курманкула Зулушева нужно лишить мундира «генерального», цитируем за то, что:

«Генеральная прокуратура незаконно проверяет госпредприятия и частных предпринимателей, многие закрывают бизнес здесь, уезжают за границу. Государственные руководители находятся на грани взрыва. Зулушев превратился в монстра».

«...за три с половиной года с тех пор, как он (Зулушев. — Прим. 24.kg ) стал генпрокурором, в отношении 900 человек незаконно возбуждены уголовные дела. Это игра со здоровьем и судьбами людей. Однако никто не понес наказание. Зулушев не обратил на это внимания из-за своей халатности».

) стал генпрокурором, в отношении 900 человек незаконно возбуждены уголовные дела. Это игра со здоровьем и судьбами людей. Однако никто не понес наказание. Зулушев не обратил на это внимания из-за своей халатности». «на протяжении многих лет Зулушев получал миллионы долларов от Райымбека Матраимова, называя его кровным другом и преподносил ему «уча» («уча» — это мясо, подносимое самому почетному гостю. — Прим. 24.kg). Он ездил в Дубай с несколькими прокурорами и просил дорогие подарки. Если идет чистка кадров, связанных с Матраимовым, то нужно начинать с Зулушева».

Кроме того, Шайлообек Атазов обвинил Курманкула Зулушева во вмешательстве в выборы в Оше и Кара-Суу и участии в коррупционных схемах, а также в связях с Камчи Кольбаевым.

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Также Атазову не нравится, что «в Бишкеке и Оше, где проводят кок бору, он (Зулушев. — Прим. 24.kg) заставляет резать барана, устанавливать юрту специально для него и чувствует себя ханом».

Напомним, 8 мая ЦИК лишила Шайлообека Атазова депутатского мандата на основании решения Верховного Суда Кыргызской Республики. Шайлообек Атазов считается человеком Матраимовых. Он работал главным тренером спортивного клуба RM, принадлежащего Райымбеку Матраимову. Инсайд утверждает, что именно Матраимовы спонсировали избирательную кампанию Шайлообека Атазова.