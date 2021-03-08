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Власть

Вы бесценное достояние народа. Садыр Жапаров поздравил женщин с 8 Марта

Президент Садыр Жапаров поздравил женщин страны с Международным женским днем 8 Марта.

«Женщина — это не только мать, жена, сестра, дочь, но и хранительница семейного очага, и символ свободолюбия народа. Исторически так сложилось, что женщина в кыргызском обществе всегда была глубоко почитаема, а ее роль в общественной и политической жизни была высока. Бережно храня преемственность поколений, современная женщина Кыргызстана сочетает в себе лучшие народные традиции — терпимость, приверженность семье и преданность детям», — говорится в тексте.

«Пандемия коронавируса, захватившая планету, многократно увеличила нагрузку на женщин, взвалив на их плечи дополнительные заботы. Мы никогда не забудем героизм наших женщин — врачей и медсестер, волонтеров, которые были на передовой в борьбе с этой нежданной напастью. Сегодня наши женщины трудятся в самых различных сферах, принимают активное участие в общественной жизни. При этом всегда и везде они являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма, самых деятельных проводников реформ в республике. Принимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении, тем самым и дальше укрепляя достигнутые достижения. На предстоящих выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30-процентную квоту. Таким образом, они получат уникальную возможность существенно влиять на политические процессы на местном уровне», — отметил глава государства.

«Вы бесценное достояние народа, наша гордость и неиссякаемый источник вдохновения! Пусть этот замечательный, светлый праздник, приходящий к нам с первыми лучами теплого весеннего солнца, подарит всем вам больше счастливых улыбок, внимания и заботы родных и близких! От всей души желаю вам здоровья, мира, любви и благополучия!» — говорится в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185709/
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