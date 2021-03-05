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Власть

Садыр Жапаров пообещал защищать судей, но предупредил об ответственности

Президент Садыр Жапаров на мероприятии в честь Дня работников судебной системы призвал судей страны к честной и беспристрастной работе.

«С сегодняшнего дня я сам буду защищать вас и гарантировать вам независимость. Просто нужно проявить храбрость, волю и твердо противостоять любому давлению», — заявил глава государства, обращаясь к судейскому корпусу.

Садыр Жапаров дал личные гарантии, что отныне никто из властных структур не будет давать судьям никаких указаний.

«Но и требования к вам будут усилены. Предупреждаю каждого из вас, что вы будете нести персональную ответственность за любое незаконное решение. С сегодняшнего дня вас могут спасти только законные решения. Давайте все вместе работать над восстановлением уважения и достоинства судей и судебной системы», — призвал президент.

Садыр Жапаров отметил — необходимо изменить процесс отбора судей и придерживаться принципа того, что кандидат на должность судьи должен обладать высоким уровнем компетентности и квалификации в области права и судопроизводства.

«В целом справедливость должны вершить профессионалы с большим жизненным опытом, высокими моральными принципами. В связи с этим было бы хорошо назначать в суды высшей инстанции людей с хорошей репутацией и большим стажем», — сказал президент.

Он отметил важность специализированного обучения для пополнения судебной системы высококвалифицированными кадрами.

Глава государства добавил, что улучшится материально-техническое обеспечение судебной системы.

Значительно повысится заработная плата судей, и им будут предоставлены социальные гарантии.

Президент пообещал, что будет введена цифровизация.

Глава государства подчеркнул — выдвигаемые требования на первый взгляд кажутся амбициозными и невыполнимыми. В действительности они требуют немалых усилий и материальных ресурсов. «Но несмотря ни на что, нам необходимо решать эти вопросы, потому что от этого зависит будущее экономики и страны в целом», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185576/
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