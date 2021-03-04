Саммит ОЭС. Приоритеты Кыргызстана озвучил Садыр Жапаров

Садыр Жапаров сегодня принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в формате видеоконференции.

По данным пресс-службы президента, он назвал приоритеты Кыргызстана в рамках сотрудничества с ОЭС.

«В рамках сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества одним из приоритетных направлений для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, является транспортный сектор», — отметил Садыр Жапаров.

«Кыргызстан наряду с другими странами ОЭС участвует в развитии транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг. Это даст государствам Центральной Азии, в том числе Кыргызстану, выход к открытому морю через территорию Ирана. Мы также уделяем особое внимание продвижению проектов строительства железных дорог, которые соединяют транспортные маршруты стран — участниц ОЭС с внешними рынками Европы и Китая, что является частью плана действий ОЭС по транспорту и коммуникациям», — сказал он.

Президент также подчеркнул важность реализации проектов по строительству новых железнодорожных линий на территории ОЭС, в том числе через Кыргызстан и Узбекистан до границы с Китаем.

«Развитие энергетики будет способствовать экономическому росту на многие годы вперед. Например, сегодня четыре государства — Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан — начали строительство всех объектов CASA-1000. Этот проект направлен на создание межрегионального рынка электроэнергии для Центральной и Южной Азии, тем самым развивая торговлю электроэнергией на всем континенте», — рассказал он.

Вместе с этим Садыр Жапаров упомянул ряд важных проектов в области продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства в регионе, которые необходимо совершенствовать и укреплять.

«Страны нашего региона обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом и большим потенциалом для развития международного туризма. Кыргызстан будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в перспективных сферах туризма. Как известно, инициатива Кыргызстана о проведении Всемирных игр кочевников в 2014, 2016 и 2018 годах была встречена международным сообществом с большим интересом. Мы твердо уверены, что следующие Всемирные игры кочевников, запланированные на 2021 год в Турции, пройдут на самом высоком уровне», — добавил он.