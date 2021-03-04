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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Усилить картографами состав госкомиссии по делимитации границ предлагают в ЖК

В состав госкомиссии по делимитации и демаркации границ необходимо включить опытных специалистов-картографов. С таким предложением на заседании парламента выступил депутат Азиз Турсунбаев.

По его словам, представители соседних стран жалуются, что кыргызская сторона часто на встречи приходит неподготовленной.

«Надо пересмотреть состав комиссии по делимитации и демаркации границ. Нужны люди, знающие границы, карты. Соседи говорят, что у нас слабые кадры и с ними сложно работать», — сказал нардеп.

Депутат призвал местные власти в приграничных районах усилить работу с населением.

«События в Баткене и Ала-Буке показали, что с людьми разговаривают пограничники, а не местные власти. А работа пограничников — охранять границу», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185382/
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